料理功夫／美式熱炒2道

辣椒青醬炒蝦

某日在一間美式餐廳品嘗到兩道菜，結果一吃鍾情。隔周採買食材在家試著自行複製，成品風味雖未與餐廳的完全相同，但也八九不離十了！「辣椒青醬炒蝦」濃郁爽脆，「藍紋起司肉末小炒」鹹香下飯，都是相當合拍的組合。

辣椒青醬炒蝦

材料：

墨西哥 青辣椒(Jalapeño)2條、青醬(Pesto)2大匙、蝦15尾、白酒1大匙、鹽適量。

作法：

1.將青辣椒去蒂切成圈狀，辣椒籽去除與否皆可；蝦去殼並處理乾淨。

2.熱鍋溫少量的油，加入青辣椒以中大火炒香。

3.舀入青醬略微拌炒。

4.加入蝦，隨即加入白酒和鹽調味、拌炒至蝦轉紅，關火盛盤。

小叮嚀：

1.青醬已有些許油脂，因此炒這道料理時只需另外淋入少量的炒菜油。

2.墨西哥青辣椒的辣度平均在2500至5000個史高維爾單位，亦即微辣至小辣的辣度，少數則是大辣，而去籽與否也關係到辣度，所以在作法1處理青辣椒時可以先嘗試辣度，再決定用量的多寡。

3.蝦去殼洗淨後用廚用紙巾吸乾水分，炒後口感才會爽脆。

藍紋起司肉末小炒

藍紋起司肉末小炒

材料：

厚切培根(Thick Sliced Bacon)2片、蒜2瓣、雞絞肉250公克、醬油1大匙、球芽甘藍3顆、藍紋起司碎3大匙。

作法：

1.將培根切碎；蒜切末；球芽甘藍切絲。

2.熱鍋溫少量的油，加入培根碎以中小火炒熟，鏟出備用。

3.用鍋內的餘油，中大火炒香蒜末。

4.倒入雞絞肉炒至肉色轉白，淋入醬油翻炒至肉熟。

5.將培根碎回鍋，同時加入球芽甘藍絲略炒，熄火，盛盤。

6.撒入藍紋起司碎，開動前拌勻即可。

小叮嚀：

藍紋起司碎本身鹹度高，撒在炒料上拌勻後味道恰恰好，不需另外加鹽。

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