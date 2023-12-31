年終樂章／【團隊篇】孩子，你的個人董事會有誰？

誰是你的個人董事會成員？

我在90年代讀完高中和大學，30年白駒過隙，那些高考 刷題，大學軍訓野營拉練，拎著飯盒和暖水瓶去圖書館 占座位，以及宿舍統一熄燈之後，八個姊妹點著蠟燭聊天的日子，都沉澱結晶成了記憶中的美好時光。

我相信近些年來從國中到大學的教育模式與時俱進，一定有了很大的改變，而在我的那段求學過程之中，從來沒有體驗過團隊作業或小組專案。

包括大學四年的求學之路，是以個體為單位獨立吸取知識，解決問題的旅程。

無論是歷史上的科舉，還是現今的高考，都是對個體的測試，所以我們自古以來就有「三更燈火五更雞，正是男兒讀書時」、「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」這樣的勵志名言。

我們擅長勤奮專研，吃苦耐勞， 卻不習慣組織建構支援團隊，尋求協助，接納異議的同時又能顧全大局，求同存異。

人生階段 需良師益友

我們的孩子會和我們一樣，有一天要展翅離家，揮別學校，投入社會並開啟職業生涯。

特別是隨著年紀和人生經驗的積累，在工作中逐漸承擔重任，那麼就必然會面臨從做為個體接受考核，到支持團隊，定義並接受團體考核的轉型。

而在生活層面，無論在任何人生階段，孩子都需要有值得信任的良師益友，幫助他們看見事物的全貌，聽到不同的聲音。

每個人都需要有自己的「個人董事會」。寒假期間家人團聚，鳥兒歸巢，茶餘飯後，和孩子們一起來玩這個老少咸宜的遊戲吧。在下面會議室座位圖中，填入針對每個問題你所能想到的第一個名字。不需要花太多時間考慮，寫下想到的第一個名字即可。

寫下日期 明年接著玩

之後全家共同討論，誰是你的個人董事會成員？為什麼？如果孩子的會議桌還有幾個空位，需要尋找董事，誰是他們的候選人 ？理想候選人要符合哪些標準？

如果孩子們願意參與討論，沒有不屑一顧地翻白眼兒，那可是要趁勝追擊，寫下遊戲日期，明年寒假接著玩兒，再對比新的一年所帶來的新變化。有的董事離開了，也會有新的董事加入。

那些計畫邀請的董事，是怎麼被邀請到的？或是，為什麼沒有邀請到？孩子的董事會和你們的有交集嗎？

支持體系的三個層面

董事會的成員代表了孩子在生活和學業／事業發展中 所要建立的三個層面的支持體系：

1. 向上管理：

包括會議桌左二，右一，右二的三位導師。

他們可以提供給孩子人生的智慧，解決學習工作中棘手問題，勝任教練和導師的職責。

2. 橫向管理：

包括會議桌左一，左三，左四的三位朋友。們是孩子的親密夥伴，可以放鬆心情，愉快交流，傾訴煩惱。

3. 向下管理：

包括會議桌右三，右四的兩位朋友。每個孩子都有利他心，當他們為別人提供幫助，帶來價值時，自己也會得到巨大的滿足和快樂，同時提高了自己的影響力和領導力。

這三個層面不是靜止的，而是相互連接，雙向流動。

人各有所長，孩子在建立董事會過程中也可以學習取長補短，互相尊重。

星辰大海固然美麗，孩子們只有學會了自己搭建木筏，才能追尋心中的北斗，找到自己的航線。而個人董事會成員，就是支撐起木筏的棟樑之材。你和孩子是孤身在海中游泳，還是穩坐在木筏上看雲起雲落呢？