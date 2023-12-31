年終樂章／【電影篇】庫柏重現伯恩斯坦「大師風華」

《大師風華：真愛樂章》一幕，布萊德利‧庫柏（左）飾演主角伯恩斯坦，凱莉‧墨里根飾演伯恩斯坦的太太。（美聯社）

2023年年底，傳記劇情片接三連四：《普瑞希拉》(Priscilla)、《拿破崙》(Napoleon)、《大師風華：真愛樂章》(Maestro)和《法拉利》(Ferrari)。它們各領風騷，聲勢浩大。

猶太裔的伯恩斯坦，是著名的作曲家、指揮家、作家、鋼琴家。（取自維基共享資源）

《大師風華：真愛樂章》由布萊德利‧庫柏(Bradley Cooper)執導。他扮演主角雷納德‧伯恩斯坦 (Leonard Bernstein，1918—1990)。猶太裔的伯恩斯坦，乃著名的作曲家、指揮家、作家、鋼琴家；他也愛提攜後進：當時介紹馬友友拉大提琴，馬友乘鋼琴伴奏，跟愛樂大眾見面。

這麼享譽國際的音樂翹楚，被庫柏既編、導並演本尊，攤開了伯恩斯坦的多層面目。

布萊德利‧庫柏一直在磨練演技：《一個明星的誕生》(A Star Is Born，2018) 讓庫柏過癮地高歌鄉村搖滾；《大師風華：真愛樂章》演奏的多半是古典音樂，看得出來庫柏下了功夫；不過用電影來濃縮伯恩斯坦的燦爛多采，企圖心顯得太大，不著邊際。

凱莉‧墨里根飾演伯恩斯坦的太太Felicia Montealegre。（美聯社）

墨里根 好演技搶鏡

此片前半黑白，後半彩色，由演伯恩斯坦的太太Felicia Montealegre的凱莉‧墨里根(Carey Mulligan)畫開界線。她演技好，搶盡庫柏的鏡頭。他兩一見合拍。Felicia擅長舞台劇 ，會演會唱。黑白的剪輯帶著懷舊的紀錄片餘味：男女主角皆有夢想：或站舞台側邊幕後鼓掌，或即興上台。忽然庫柏化身水手，跟另兩人秀一段歌舞。這在仿製伯恩斯坦的舊作，公視偶爾會重溫的《錦城春色》(On the Town，1949)。

彩色出現在Felicia 站邊等丈夫指揮完畢，他從此功成名就了；伯恩斯坦興奮地擁抱妻子以後走回台前，接受眾人鼓譟讚賞；他們繼續成家：生了三個孩子、住豪宅、擁大院、開宴會；兩人的隔閡卻愈來愈遠。伯恩斯坦到處演奏，Felicia自己的理想變得淡了。有一段拍得像非寫實：屋裡熱鬧非凡，外頭有幾個充成動物的大汽球，有一個驟然漏氣，倒栽蔥跌在地上。夢幻滅了。

猶太裔的伯恩斯坦，1945年指揮「紐約愛樂」。（取自維基共享資源）

庫柏 為形似而化妝

庫柏為形似而化妝。劇照當初惹起批評，說他填的大鼻子既反猶且刻板。其實神似的表演比較有看頭，舉個最好的例子：《王者之聲》(The King's Speech，2011)。主角Colin Firth的長相，跟真人英王喬治六世差之千里，但Firth的肢體語言，把屢敗屢戰的人物演活了。再說，伯恩斯坦的口音，庫柏模仿得很不地道；但是菸不離手，倒真是本尊的不良習慣。片頭的庫柏滿臉皺紋、面色憔悴、手指叼菸，說：「我真想她！」引出兩戀人的矛盾人生。

伯恩斯坦的性傾向，那時很隱晦，但是Felicia是受苦的一方。伯恩斯坦的性伴侶男女都有。具名氣的樂壇人士有Tom Cothran (Gideon Glick飾)，黑管樂手David Oppenheim (Matt Bomer飾) 更八卦了—他早期就跟伯恩斯坦在一起，片中某次Cothran跟太太Judy Holliday(片中沒指名道姓) 還有兒子，與伯恩斯坦見面。兩個男人親了嘴，伯恩斯坦彎下腰，告訴男孩一個祕密—他跟他的父母都睡過覺。可想而知Felicia日常必須面對的難堪。

《大師風華：真愛樂章》一幕，布萊德利‧庫柏飾扮主角伯恩斯坦 ，凱莉‧墨里根飾演伯恩斯坦的太太。（美聯社）

伯恩斯坦的崛起是傳奇：他在1943年11月14日那天，於卡內基劇院臨時替代生病的Bruno Walter，在沒有預習下，指揮「紐約愛樂」。第二天樂評炸鍋，把這位奇才捧上了天。從此大眾享耳福，欣賞他繼承古典，也創作現代的曲風：爵士、芭蕾、百老匯 ⋯⋯。他留下的錄影，氣質優雅兼幽默英俊，真是個萬人迷。世人愛才之餘，實在不忍心指責這個自謂：「I love too much；what can I say?」

電影內容廣泛 不著邊際

反過來說，因為內容太廣泛，觀後也會提問：「為什麼不集中寫伯恩斯坦在創作中的靈感？挫折？爭議？比方由音樂劇轉為電影的《岸上風雲》(On the Waterfront，1954)？《西城故事》(West Side Story，1962)? (2021是再創)

彩片部分有轉折：Felicia在分居之後，又再回到舞台側邊，給伯恩斯坦加油；後者興奮地衝過去擁吻。但是觀者已經知道過後是真正的考驗：因為癌症 開始折磨Felicia。妻子病榻吃苦，丈夫除了陪伴，也痛徹心骨。知己從此再也不能陪伴了。

伯恩斯坦當年介紹七歲的馬友友拉大提琴、馬友乘鋼琴伴奏，與愛樂大眾見面的影片。https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80732/post/201907100065/