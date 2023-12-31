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封面故事／回顧當年報導：「寒梅生」感謝讀者「把我從深谷救出」

特派記者徐佳╱四川現場報導
南充五中就讀的寒梅生。(記者徐佳／攝影)
南充五中就讀的寒梅生。(記者徐佳／攝影)

「如果沒有你們，如今的我會怎麼樣呢？一個未滿18歲的少女，必須四處尋找工作。是你們在危急時刻伸出援手，把我從深谷中救了出來。」

經過近一天的山路奔波，記者終於在傍晚時分見到了世報讀者資助的25名在南充五中就讀的寒梅生。地震讓這些16、17歲的孩子原本貧困的家庭雪上加霜，他們爭相用最質樸的語言表達他們的感激。

乖巧的劉銀花從小失去父親，母親改嫁，她和姊姊由年邁的奶奶撫養長大。地震後，家裡實在沒錢支付她的學費，初中畢業她就打算外出打工。

徐政祥的父母離異，父親辛苦撫養他和哥哥，地震損毀房屋必須花錢維修，婆婆此時又患重病，用盡家中積蓄。

沈芳的父親有殘疾，全靠母親微薄的收入支撐全家，地震後，家中的牆壁出現明顯的裂痕，家用品也被摔壞，加上她念高中所需要的費用，讓這個家充滿愁雲慘霧……。

南充中學副校長張濤說，地震後，這些孩子的心情都很沮喪，對生活也失去信心。是世界日報讀者的愛心捐款使這些孩子可以重返校園，走上不同的人生路。

成為寒梅生後，大家又恢復開朗。學校也特別關注寒梅生的教育與生活，不僅有專人負責，每次月考後，還針對成績，找每位學生分析討論。

張濤說：「這些孩子也特別懂事聽話，成績都相當不錯。」如今，寒梅生已成了老師激勵其他學生的榜樣。

看到這些懂事的孩子，負責這一項目的愛基會理事長張君達特別高興，不僅自掏腰包請孩子們好好吃一頓，也要求他們「我們資助的孩子，第一是要清清白白做人，要孝順父母，要有誠信；第二要身體健康，沒有健康的身體，就無法做其他事情；第三是學習上要盡自己最大的努力，每次考完試都要問自己是否盡力。」

聽到語重心長的教誨，孩子們不停的點頭。(特派記者徐佳╱四川現場報導)

地震 世界日報

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