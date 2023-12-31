封面故事／從學校帳篷讀到牛津博士 「珍珠生」馮寧盼幫助罕病者

馮寧正在英國牛津大學作博士後研究，專攻基因藥物，盼能回饋社會。(馮寧提供)

馮寜今年30而立，回想起15年前的人生節點，卻仍記憶猶新，只因那時發生一場讓好幾萬中國人傷亡慘重的汶川地震 ，讓他的讀書生涯一度岌岌可危；如今他已經遠隔中國萬里，在英國的牛津大學擔任博士後的工作；他表示，這都要感謝那次「契機」：世界珍珠班。

2008年5月12日的下午，對當時正在甘肅隴南成縣讀初二的馮寧來說沒什麼不同，因為還沒上課，他和其他同學正在四樓的教室裡等待老師前來，直到感到一陣晃動，「我們所有人都呆了好幾秒，因為沒經歷過，然後反應過來了，就立馬撤離」。

幸好不在震中地區，馮寧的學校沒有傷亡，但保險起見，學生都在操場的臨時組合屋裡上課，而家中的泥土房屋也因為地震出現縫隙，於是馮寧和家人都住在帳篷裡。

馮寧(前第二排右五)珍珠班的畢業合照。(馮寧提供)

雖然經歷地震，教室也成了臨時板房，但是馮寧在初中三年的學習一點沒有洩氣，他成績優秀，唯一擔心的是高中費用，「每個學期都要一兩千塊，對我們家來說，是不小的開銷。」

他偶然聽說了世界珍珠班，只要家境困難的孩子能夠通過考試，就能免費上高中，「很幸運地考中了」；之後的幾年，馮寧的成績優異，他先是考取大連大學，學習生物技術；參加各種社團活動和比賽，成績也一點沒拉下，在畢業時便順利考取中國科學院上海營養與健康研究所，碩博連讀，順利畢業。

如今的馮寧，正在牛津大學專攻基因治療，為很多包括阿茲海默症 在內的疑難雜症研究治療方法，曾經經歷過人生起伏的他，更容易看見別人的苦難，「想幫助那些罕見病患者」。

作為接受世界日報 讀者幫助的珍珠生，這是他回饋社會的方式之一；他對十幾年前的幫助心存感激，「這是真真切切發生在自己身上的溫暖，讓人非常有希望，我今後很想為社會做一些有意義的事情，因為生命很脆弱」。

馮寧說，明年如有機會，想要親自拜訪這個他曾經備感遙遠的世界日報社，「感覺雖然很遙遠，但是很光亮，就很像黑夜裡看到的火把和燈塔。」