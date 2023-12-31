封面故事／確認汶川地震善款妥善運用 記者親赴現場、被珍珠生感動

為了解賑災基金具體使用情況，世報特派記者徐佳深入災區探訪。圖為浙江省新華愛心教育基金會理事長張君達(右三)向徐佳(左二)說明教學樓興建計畫。(吳宇和攝影)

沒想到過了快15年後，因為「珍珠生」楊鋒的出現，竟然還會有機會重新和「愛心第二春文教基金會」及「世界日報 紐約社」的朋友一起回憶當年深入四川地震 災區，記錄把世界日報讀者的愛心捐款送到最需要的人手中的點點滴滴。而當年大家的努力也因為楊鋒的到來，畫上了一個圓滿的句點。

記得那是2009年4月的一個下午，開完編輯會議的翁台生總編通知我：報社決定派你去四川考察和採訪世界日報賑災捐款的落實情況。聽到這個消息，當時的感受有一點驚訝，有一點喜悅，更多的是沉甸甸的責任感。

汶川地震發生後，震驚全世界。 紐約華人 社區紛紛發動捐款支援災區。雖然知道報社要派記者去四川，但因為不是四川人，自覺沒什麼希望。最後這個光榮的任務竟然安排給了我，想到這背後是眾多讀者拳拳愛心，如何協助把捐款落實到最需要的地方，責任實在重大。

捐贈項目 遍布四川省

接到任務之後，就是緊張的準備工作。其中最困難的部分就是如何在短短幾天的時間內走訪所有世報賑災基金會已經捐贈和將要捐贈的項目。這些項目分散在四川各個地方，而且不少地方是在山區，交通不便。負責這些計畫的新華愛心教育基金會理事長張君達在了解這一情況後，年過60的他不顧剛結束走訪各地珍珠班的勞累，主動表示要陪同下鄉：「沒有人比我對這些計畫更清楚的了。」並且迅速安排好了行程和交通，解決了這一最大的難題，使得這次四川之行可以順利開展。

因為張君達的妥善安排，行程相當的緊湊，也很順利。 項目之間距離相距甚遠，加上道路不好，每天花在路上的時間都要在五、六個小時以上。基本上就是起床趕路，採訪，再趕路。落腳後匆匆吃完飯就趕稿至深夜。當時中國網路使用已經開始有所限制，傳稿很不順利，常常要傳好幾遍才能成功，又增加了很多的作業時間。睡眠不足，只能抓緊趕路的時間補眠。

世界日報2009年5月11日刊登的汶川大地震周年專題報導。(本報資料照)

遭逢變故 學子沒放棄

在這短短的幾天裡，我們拜訪了眾多的學校，和許多學生進行了面對面的交流。孩子們談起受災的家庭和失去的親人常常淚流滿面，也很感謝能夠得到資助繼續學業，希望未來能學有所成回報社會。我一方面對受捐贈學校和孩子們在遭受如此大的災難之後，仍然保持樂觀面對，積極向上的精神倍覺欣慰。另一方面也被張君達和他的同事們對珍珠事業的無私奉獻所感動。

他們不僅精心挑選了需要資助的孩子和學校，更關心他們的全方位發展，時時處處想要給他們正面的影響，幫助他們健康成長。我只有盡量用我的文字，把這些訊息翔實的傳遞給世界日報的愛心讀者，讓大家放心， 因為捐款被用在了最需要的地方。

也因為這段經歷，這次看到學業有成的楊鋒來到世界日報，報告他的成績，我有一種與有榮焉的自豪感。 特別是知道他的珍珠夥伴們有的當了老師、有的援助西藏，在各個地方和行業發光發亮。當年世界日報和廣大讀者播下的愛心種子結出了豐碩的成果。真心希望他們未來不管在哪裡，從事什麼工作，能把這份愛心傳承下去，影響更多的人。