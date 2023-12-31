我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

醫藥／換人工關節 機器手臂代勞

趙容萱
婦人（左）接受台中榮總的機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復正常生活。（圖：台中榮總提供）
婦人（左）接受台中榮總的機器手臂輔助置換人工膝關節手術後，恢復正常生活。（圖：台中榮總提供）

一名66歲婦人近幾年來飽受膝關節退化之苦，膝軟骨完全磨損，輾轉求醫，接受藥物、復健等治療，但走不到5分鐘就開始痛，痛到要吃藥。她得知有機器人幫忙換人工關節的技術，向台灣台中榮總求診，經接受機器手臂輔助人工膝關節置換手術後，恢復良好，現在不論上街或出遊，說走就走。

台中榮總關節重建科主任曾崇育表示，「新式機器手臂輔助人工膝關節置換手術」利用光學定位與手臂輔助，讓醫師裁切精準的厚度與角度，將誤差降到最低。

另外，手術利用演算法以兩張X光長片還原患者下肢3D骨頭模型，無需電腦斷層掃描，節省醫療花費與時間，也降低患者輻射劑量。

台中榮總骨科醫師王證琪說明，這項手術可用比較保留肌肉的路徑進行，搭配多模式止痛配方，與麻醉科醫師的優化麻醉，可做到手術當天即下床走路的術後加速康復療程。置換膝關節優勢為術中即時運算，包括軟組織平衡與下肢軸線，再搭配醫師經驗，輔助完成在各個彎曲與伸直角度下，關節內外側都十分平衡穩定的人工膝關節。國外的報告指出，使用機器手臂輔助手術，患者術後有更高的滿意度、活動度與功能分數。

台中榮總骨科部主任陳昆輝說明，中榮關節置換照護團隊強化早期復健介入，讓病患術後24小時內下床行走。

台中榮總副院長李政鴻指出，機器手臂在中榮於各類手術已經累積多年經驗：達文西機器手臂應用在腹部、頭頸部手術，雷納生機器手臂應用在脊椎手術，接著又引進新式機器手臂輔助人工膝關節置換，以不斷精進的尖端醫療技術，提供病患安心的就醫環境。

關節 骨科

上一則

養生／補鈣喝牛奶 減脂喝豆漿

下一則

醫藥／膽結石作怪 一吃飯就胃痛

延伸閱讀

寒梅的烏鴉嘴（七）

寒梅的烏鴉嘴（七）
主動脈狹窄 瓣膜置換手術傷口小恢復快

主動脈狹窄 瓣膜置換手術傷口小恢復快
順心牙科客製植牙方案 還患者一口好牙

順心牙科客製植牙方案 還患者一口好牙
聲啞吞嚥嗆 微創聲帶手術獲「新聲」

聲啞吞嚥嗆 微創聲帶手術獲「新聲」

熱門新聞

研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

2023-12-24 14:28
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

封面故事／聖誕節在窗台上燃起1支蠟燭 有什麼含義？

2023-12-24 12:16
從周芷若到新版滅絕師太，周海媚完成了自我和角色的轉變。(取材自新京報)

新聞眼／玉女標籤 周海媚為何擺脫不掉

2023-12-24 08:35
第一夫人吉兒·拜登與兒童們在白宮迎接白宮聖誕樹。這棵樹有18英尺半高，來自北卡州的弗利特伍德的克萊恩教堂苗圃。（美聯社）

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

2023-12-24 13:05

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

2023-12-24 14:32

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

2023-12-24 01:16

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料