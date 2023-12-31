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養生／休閒、體育、社交…長輩一起玩 降低失智風險

邱宜君
美國神經學會雜誌曾刊登一篇研究顯示，從事休閒活動可降低17%失智風險。(本報資料照片)
美國神經學會雜誌曾刊登一篇研究顯示，從事休閒活動可降低17%失智風險。(本報資料照片)

美國神經學會雜誌曾刊登一篇研究顯示，從事休閒活動可降低17%失智風險，其中以認知活動效果最佳，可降低23%失智風險；體育活動、社交活動分別降低17%及7%的失智風險。

玩撲克牌有伴又兼具認知或體能的活動。(本報資料照片)
玩撲克牌有伴又兼具認知或體能的活動。(本報資料照片)

專家推薦，可交錯從事跳舞、打乒乓球、玩大型撲克牌等有伴又兼具認知或體能的活動，一起化妝也很棒，只要長輩有興趣、能帶來滿足感，就是好活動。

台灣振興醫院精神醫學部主治醫師暨銀光學苑主任袁瑋表示，即使年紀大了，腦神經仍有可塑性，就像鍛鍊肌肉一樣，腦神經連結會「用進廢退」，因此認知活動有助延緩退化。運動可以改善代謝症候群、減少心血管風險、增加腦神經營養因子，這些都能保護大腦，減少血管性失智症和阿茲海默症風險。

人若孤單容易憂鬱，袁瑋指出，長期的壓力和憂鬱對於腦部有害，會造成海馬迴萎縮，海馬迴正是調控情緒和記憶力的重要部位。因此，透過社交活動支持情緒、降低憂鬱和壓力，對大腦有保護作用。

跳舞不止有運動效果，還能訓練反應能力，也能與人互動。(本報資料照片)
跳舞不止有運動效果，還能訓練反應能力，也能與人互動。(本報資料照片)

相較於跑步、看電視這類較被動單純的活動，袁瑋特別推薦複合式的活動，例如跳舞和打乒乓球，不止有運動效果，還能訓練反應能力，也能與人互動；與朋友相約打麻將也優於打線上麻將；參加課程學習編織、烹飪、插花、樂器演奏也是好選擇，這些活動的認知複雜度比較高，還能兼顧社交、娛樂性。

市面上桌遊琳瑯滿目，台灣心理復健協會理事長張自強特別推薦大型撲克牌。長輩看到這麼大張的牌，通常都很有新鮮感、躍躍欲試。撲克牌成本低、玩法變化多，不論是接龍、分類、配對、加總、比大小、心臟病規則都不複雜，長輩能玩得很開心、有成就感。

如果長輩近期的事情記不得，但較久遠的記憶還清楚，可以加強懷舊元素，例如年輕時的照片、老歌，讓長輩講故事、唱歌，從事傳統節慶活動，都有很好的效果。

可以發揮創意的方式很多，但是找出長輩喜歡的活動最為重要。張自強曾經引進日本的「化妝療法」，請了講師來，發給失智老婦每人一個化妝包，結果老婦們打開化妝包就開始動作，根本不需要講師教，就化得不亦樂乎，反應熱烈。

心臟病 阿茲海默症 日本

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