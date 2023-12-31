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移民專頁／申請豁免接種新冠疫苗 需符合某一條件

鄭毅律師主答
移民局規定，移民體檢的申請人必須先完成COVID-19疫苗，符合一定條件，可以申請豁免接種。（路透）
移民局規定，移民體檢的申請人必須先完成COVID-19疫苗，符合一定條件，可以申請豁免接種。（路透）

鄭毅律師主答

讀者問：

我正在準備申請綠卡的材料，但我去做移民體檢時，醫生說需要打新冠疫苗。問題是我一直擔心疫苗不安全，不願意打。請問我有什麼辦法可以申請豁免，不用打新冠疫苗？

答：

根據移民局的規定，自2021年10月1日起，接受移民體檢的申請人必須先完成COVID-19疫苗系列，然後移民體檢醫生才能完成移民體檢並簽署I-693表，體檢報告和疫苗接種紀錄。移民局規定，符合一定條件，可以申請豁免接種疫苗的規定，包括以下條件：

1、醫療豁免：如果因為醫學上的理由不能接種疫苗，例如對疫苗成分過敏或有嚴重的健康問題，你可以申請醫療豁免。這需要由進行移民體檢的醫生確認，並填寫相關的表格。

2、宗教或道德信念豁免：如果由於宗教信仰或道德原則反對疫苗接種，可以申請這種類型的豁免。申請豁免的表格是I-601。這需要提交詳細的說明，證明你的宗教或道德信仰是真誠的、長期的，並且與疫苗接種相矛盾。

你需要提供證據證明你反對任何形式的疫苗接種，而不能選擇性地接種某些疫苗，而不接受另外的疫苗。

疫苗 移民局 綠卡

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