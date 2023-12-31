移民專頁／申請10年豁免綠卡 需滿足5項條件

申請「十年豁免綠卡」要在被置於遞解出境程序之後，向移民法官提出。（美聯社）

鄭毅律師主答

讀者問：

我入境時沒有經過檢查。不久前與一名老移民吃飯，他提到他是透過「十年綠卡 政策」拿到綠卡的，建議我也走這條路。請問，現在這個政策還有沒有？我能否申請十年綠卡？

答：

你說的老移民提到的，可能是「十年豁免綠卡」。這是一個俗稱，移民法上完整的稱呼叫「豁免遞解出境」（cancellationofremova)。這是1996年國會在移民法改革時設立的救濟，這項法律現在還有。十年豁免綠卡申請要在被置於遞解出境程序後，向移民法官提出，並由移民法官批准，不可以直接向移民局 申請。

申請十年豁免綠卡須具備五個條件：

1、須在遞交申請前已在美國連續居住十年。需要提及的是，如果還不夠十年的時候被移民局起訴，案子被轉至移民法庭置於遞解出境程序當中，則連續居住的時間就被中斷，以後的時間不能計算在十年之內，也即無條件申請十年豁免綠卡。

2、在十年當中，具備良好的道德品格。

3、沒有犯移民法上的重罪，與毒品 有關的罪，或其他嚴重的罪行。

4、在美國有具有公民或綠卡身分的直系親屬（父母、配偶及未滿21歲子女）。

5、證明如果申請人被遞解出境，將對上述親屬造成例外的，極為不尋常的困難。如果在美國沒有直系親屬，則無資格申請十年豁免綠卡。