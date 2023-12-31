我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

移民專頁／申請10年豁免綠卡 需滿足5項條件

鄭毅律師主答
申請「十年豁免綠卡」要在被置於遞解出境程序之後，向移民法官提出。（美聯社）
申請「十年豁免綠卡」要在被置於遞解出境程序之後，向移民法官提出。（美聯社）

鄭毅律師主答

讀者問：

我入境時沒有經過檢查。不久前與一名老移民吃飯，他提到他是透過「十年綠卡政策」拿到綠卡的，建議我也走這條路。請問，現在這個政策還有沒有？我能否申請十年綠卡？

答：

你說的老移民提到的，可能是「十年豁免綠卡」。這是一個俗稱，移民法上完整的稱呼叫「豁免遞解出境」（cancellationofremova)。這是1996年國會在移民法改革時設立的救濟，這項法律現在還有。十年豁免綠卡申請要在被置於遞解出境程序後，向移民法官提出，並由移民法官批准，不可以直接向移民局申請。

申請十年豁免綠卡須具備五個條件：

1、須在遞交申請前已在美國連續居住十年。需要提及的是，如果還不夠十年的時候被移民局起訴，案子被轉至移民法庭置於遞解出境程序當中，則連續居住的時間就被中斷，以後的時間不能計算在十年之內，也即無條件申請十年豁免綠卡。

2、在十年當中，具備良好的道德品格。

3、沒有犯移民法上的重罪，與毒品有關的罪，或其他嚴重的罪行。

4、在美國有具有公民或綠卡身分的直系親屬（父母、配偶及未滿21歲子女）。

5、證明如果申請人被遞解出境，將對上述親屬造成例外的，極為不尋常的困難。如果在美國沒有直系親屬，則無資格申請十年豁免綠卡。

移民局 綠卡 毒品

上一則

移民專頁／申請綠卡出生證明 應盡量取得出生國原始證明

下一則

移民專頁／申請豁免接種新冠疫苗 需符合某一條件

延伸閱讀

非法移民暴增 德州南部馬弗里克郡警力捉襟見肘

非法移民暴增 德州南部馬弗里克郡警力捉襟見肘
移民人生的第一棟房子

移民人生的第一棟房子
最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多

最大移民潮來襲…上月湧入24萬無證客 本月更多
移民專頁／疫情期間滯留海外幾年 綠卡或被允許入境

移民專頁／疫情期間滯留海外幾年 綠卡或被允許入境

熱門新聞

研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

2023-12-24 14:28
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

封面故事／聖誕節在窗台上燃起1支蠟燭 有什麼含義？

2023-12-24 12:16
從周芷若到新版滅絕師太，周海媚完成了自我和角色的轉變。(取材自新京報)

新聞眼／玉女標籤 周海媚為何擺脫不掉

2023-12-24 08:35
第一夫人吉兒·拜登與兒童們在白宮迎接白宮聖誕樹。這棵樹有18英尺半高，來自北卡州的弗利特伍德的克萊恩教堂苗圃。（美聯社）

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

2023-12-24 13:05

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

2023-12-24 14:32

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

2023-12-24 01:16

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料