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封面故事／李厚維、李德怡當年探汶川災童 發願要讓孤兒看世界

記者高雲兒
世界日報執行董事李德怡(右)於2008年11月走訪災區，實際了解當地情況，同時傳達海外華人的關心。(本報檔案照)
世界日報執行董事李德怡(右)於2008年11月走訪災區，實際了解當地情況，同時傳達海外華人的關心。(本報檔案照)

為了確實把讀者捐款的每一分錢都用在需要的災民身上，北美世界日報副董事長李厚維和執行董事李德怡於汶川地震發生的同年走訪災區，了解災民需求，以便讓善款盡可能直達災民；聽聞當年資助的災區學生學有所成，還訪問報社，他們都感到十分欣慰，希望這些孩子也能在學成後為社會做貢獻。

李厚維：捐給遇難公安家屬

雖然汶川地震已經過去15年，但李厚維仍記得當年走訪重災區的情況，他於2008年於地震發生後不久，和康乃狄克州前警政廳長、刑事鑑識專家李昌鈺一起到綿竹、漢旺、都江堰等重災區考察；他提到，地震中心的綿竹市，幾乎是一片廢墟，嚴禁無關人員進出，「學校門口的鐘樓，指針還停在地震發生的時間，裡面還有屍體的臭味，時不時有幾條野狗，情況十分淒慘」。

世界日報副董事長李厚維(中)簽署支票，資助四川公安人員。(本報檔案照)
世界日報副董事長李厚維(中)簽署支票，資助四川公安人員。(本報檔案照)

李厚維說，當時只有公安在這些災區巡邏，非常辛苦，於是將攜帶的10萬元捐款都給了遇難的公安家屬；之後他又連續兩年去災區考察，了解災民需求，以求用最大限度、最直接方式，發揮善款的作用。

李德怡：助五孤兒讀到高中

世界日報為更實際了解當地情況，同時傳達海外華人的關心，李德怡也於2008年11月走訪災區；讓她印象最深刻的，是被埋在碎石下的巴蜀金河水電站，35名電站員工遇難，遺留了18個孩子，許多人只能同祖父母共同生活；還有很多家庭因地震致貧，李德怡說，有一個護士母親決定把她其中一個孩子送人，「當母親的，要送走孩子已經很難，你還要選擇送走哪個孩子」。

李德怡說，她對這些人的遭遇感到不忍，「當時就很希望那些孩子有機會能看看世界，或者是經過學習，在將來走出來，開闊視野」；後來，大部分的孩子都被安排由善心人士認養，還有五個父母傷亡的孩子沒有著落，李德怡決定撥出部分世界日報四川賑災基金，每年給這些孩子4000元人民幣的學費與生活費，直到他們高中畢業。

另外，在四川國際友好聯絡會的安排下，李德怡還將部分款項捐給四層樓全部倒塌的崇州市雞冠山鄉學校，不但幫助重建校舍，還捐贈電腦以及運動與教學設備，幫助學生儘快恢復正常的校園生活；另外，她還贊助20名特困學生、12名受災孤兒直到高中畢業的學費。

李厚維和李德怡表示，能幫助這些災民，離不開海外華人的愛心。

世界日報四川賑災基金當年助養的五名孤兒，前排左起張僖恆、周可洋、胡漫莎、陳淼和熊...
世界日報四川賑災基金當年助養的五名孤兒，前排左起張僖恆、周可洋、胡漫莎、陳淼和熊靈睿。（記者徐佳／攝影）

李厚維說，「海外華人對家鄉很關心，聽說地震後非常難過，所以也很踴躍捐款，世界日報那一年得到的捐款數目也是空前絕後，相當於扮演了橋梁的角色」；李德怡說，華人捐款之踴躍，根本不用動員，「每天光收款就來不及了，因為很多人知道，當你把錢捐給世界日報，我們會非常負責任地處理」。

除了以上提到的救助，世報選擇與愛心第二春文教基金會和浙江新華愛心教育基金會合作賑災，幫助重建多所校舍，還成立了多個資助家貧但品學兼優的學生的「世界珍珠班」；至於在震災中不幸受傷致殘的學生，世報四川賑災基金會還協助他們成立網球隊，訂製他們需要的特殊輪椅與網球拍，李厚維說，他聽到有一名少年在多年後，還曾獲得殘疾人網球賽冠軍。

得知當年由世報讀者捐助的楊鋒和馮寧分別成為博士和博士後，李厚維和李德怡也十分安慰；李德怡說，「十幾年之後，可以看到這些孩子有成就，還有心來拜訪世界日報，真的非常欣慰，也希望這些孩子將來能夠為社會做出貢獻」。

世界日報讀者的愛心捐贈，協助網球隊購買了六張專用輪椅、網球拍，以及殘障訓練必需的...
世界日報讀者的愛心捐贈，協助網球隊購買了六張專用輪椅、網球拍，以及殘障訓練必需的設備，給四川省輪椅網球隊送來及時雨。網球隊球員的義肢上貼了「站起來」三個字，鼓勵自己。（記者徐佳／攝影）

地震 世界日報 華人

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