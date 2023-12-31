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封面故事／憶川震募捐 紐約華人婦女總商會不到1天捐27萬元

記者高雲兒
當年受到資助的珍珠生楊鋒（左），特別向世界日報的讀者致謝，由中美文化基金會執行長徐朱留弟（右）代表接受。（記者尤昱程／攝影）
當年受到資助的珍珠生楊鋒（左），特別向世界日報的讀者致謝，由中美文化基金會執行長徐朱留弟（右）代表接受。（記者尤昱程／攝影）

15年前的汶川地震摧毀了數十萬人的家園，世界日報讀者與世界新聞網網友善心資助，許多受地震影響的學校得以重建；次年，世報四川賑災基金會訪問災區，檢視捐贈成果；作為見證這些事件的前世報記者徐佳，仍記得當年的點點滴滴。

時任記者的徐佳說，當年的紐約華社聽聞此消息，都備感震驚，世報也在街頭進行募捐，「很多捐款的都不是有錢人，我記得有個裝修工人，他說給包工頭白幹一天，讓包工頭把他的工資作為捐款」。

另外一位讓她印象深刻的愛心人士，就是徐氏集團總裁徐朱留弟；汶川地震發生的前一天，徐朱留弟剛剛成立紐約華人婦女總商會，「聽到地震，我覺得好心痛，立刻和婦女商會打電話，讓大家有錢出錢，有力出力」；不到一天時間，商會湊齊了27萬3600元，捐給災民。

世報在短短時間募到200多萬元，第一筆重建基金，就用於重建川震受災學校，被授予該任務的「美國愛心第二春文教基金會」及其姊妹組織新華愛心教育基金會，最終選定五所學校捐助。

一年後，徐佳和世報四川賑災基金會，到這五所學校查看重建成果，五所學校都分布在地震次重災區廣元和巴中市；徐佳還記得，之所以選擇次重災區的學校，因為他們是被遺忘的角落，當所有的捐助和關注都湧向重災區的時候，次重災區的師生們卻仍等著援助。

徐佳還記得那些學校的孩子，「都是很小的小孩，很早開始住校，吃的、穿的，都不是很好，但都很積極向上」；因為每間學校之間都隔得遠，再加上交通不便，路也難走，徐佳常常要在路上花費四、五個小時，下午再回去寫稿，說到最麻煩的事，她笑稱「因為網路問題，很難傳稿」。

聽聞有的孩子已學有所成，徐佳讚賞他們的努力，但也表示機遇很重要，「希望能夠從自身經歷出發，為社會做貢獻」。

地震 世界新聞網 華人

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