周日動動腦／歷史上有哪些名人是出生在元旦？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.紐約時報 廣場除了是每年除夕舉辦倒數慶祝活動場地，也是眾多電影取景之地，請在字盤中找出三部。

2.傳統越南 家庭團圓飯有三道菜必吃，分別是越式滷肉、涼拌菜，以及哪一道？

3.有些國家在跨年倒數時，要在12點鐘響結束前吃下12顆葡萄，以期來年能夠富足與順利?請找出兩個國家。

4.日本人過新年的時候，長輩會給晚輩一些用白色封套裝著的壓歲錢。日語叫做什麼？

5.在韓國，春節第一天早上要做茶禮祭祀，之後就會出發去做什麼？

6.有些國家在過年時要摔盤子，代表除去厄運及煩惱。請在字盤中找出兩個。

7.有《新年之星》稱謂的星星是哪一顆？

8.歷史上有哪些名人是出生在元旦？請找出三個。

9.據說中國的第一副春聯《新年納餘慶，佳節號長春》是出現在五代十國的後蜀。那春聯的前身是什麼呢？

10.西藏的新年是依據藏曆，日期和農曆新年很接近。整個慶祝期會長達15天。而在第一天的時候，他們會喝什麼飲料？

答案：1.第梵內早餐、蜘蛛人、午夜牛郎 2.苦瓜湯 3.西班牙、哥倫比亞 4.御年玉 5.掃墓 6.丹麥、義大利 7.天狼星 8.莫札特、羅斯福、洪秀全 9.桃符 10.青稞酒