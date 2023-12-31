我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

周日動動腦／歷史上有哪些名人是出生在元旦？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.紐約時報廣場除了是每年除夕舉辦倒數慶祝活動場地，也是眾多電影取景之地，請在字盤中找出三部。

2.傳統越南家庭團圓飯有三道菜必吃，分別是越式滷肉、涼拌菜，以及哪一道？

3.有些國家在跨年倒數時，要在12點鐘響結束前吃下12顆葡萄，以期來年能夠富足與順利?請找出兩個國家。

4.日本人過新年的時候，長輩會給晚輩一些用白色封套裝著的壓歲錢。日語叫做什麼？

5.在韓國，春節第一天早上要做茶禮祭祀，之後就會出發去做什麼？

6.有些國家在過年時要摔盤子，代表除去厄運及煩惱。請在字盤中找出兩個。

7.有《新年之星》稱謂的星星是哪一顆？

8.歷史上有哪些名人是出生在元旦？請找出三個。

9.據說中國的第一副春聯《新年納餘慶，佳節號長春》是出現在五代十國的後蜀。那春聯的前身是什麼呢？

10.西藏的新年是依據藏曆，日期和農曆新年很接近。整個慶祝期會長達15天。而在第一天的時候，他們會喝什麼飲料？

答案：1.第梵內早餐、蜘蛛人、午夜牛郎 2.苦瓜湯 3.西班牙、哥倫比亞 4.御年玉 5.掃墓 6.丹麥、義大利 7.天狼星 8.莫札特、羅斯福、洪秀全 9.桃符 10.青稞酒

義大利 越南 紐約時報

上一則

理財百科／年終擔心被裁員？ 先準備3件事保護財務

下一則

談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

延伸閱讀

周日動動腦／菲律賓的官方語言是什麼？

周日動動腦／菲律賓的官方語言是什麼？
周日動動腦／世界最大內陸國，而且還有海軍的是哪個國家？

周日動動腦／世界最大內陸國，而且還有海軍的是哪個國家？
丁楷書寫紐約華人幫派史 正名兄弟情

丁楷書寫紐約華人幫派史 正名兄弟情
北一女校慶掛春聯 世新教授譏被文言文侵門踏戶快撕下

北一女校慶掛春聯 世新教授譏被文言文侵門踏戶快撕下

熱門新聞

研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

2023-12-24 14:28
聖誕節窗台燭光有多種含義。（Anne Nygård/Unsplash)

封面故事／聖誕節在窗台上燃起1支蠟燭 有什麼含義？

2023-12-24 12:16
從周芷若到新版滅絕師太，周海媚完成了自我和角色的轉變。(取材自新京報)

新聞眼／玉女標籤 周海媚為何擺脫不掉

2023-12-24 08:35
第一夫人吉兒·拜登與兒童們在白宮迎接白宮聖誕樹。這棵樹有18英尺半高，來自北卡州的弗利特伍德的克萊恩教堂苗圃。（美聯社）

封面故事／每到年底就打噴嚏、鼻塞？罪魁禍首可能是聖誕樹

2023-12-24 13:05

旅遊／船票超賣 郵輪乘客被丟包

2023-12-24 14:32

理財／遺屬社安金福利 5點你可能不知

2023-12-24 01:16

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料