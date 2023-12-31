旅遊／遊桂林陽朔 走進山水畫

桂林陽朔（圖：作者提供）

我從北京乘火車，經一天一夜到達桂林，在車站附近找了家旅店入住，一放下行李就迫不及待上街看景去。

沿著漓江到象鼻山、七星巖公園散步，順便熟悉市容。桂林城主要景區是兩江四湖（漓江、桃花江與西清湖、麗澤湖、榕湖、杉湖）。我到了漓江，想隔江觀看象鼻山，但作為桂林標誌的象鼻山只能隱隱約約地看到。原來，沿著漓江種了不少高大的熱帶樹木，讓遊客無法隔江拍照，只能買票進象鼻山公園。

整個桂林城像一座大花園，喀斯特地貌的山峰星羅棋布，錯落有致，與住宅和諧相處；又有漓江和桃花江穿梭其間，像兩條黛綠的練帶繚繞於整個城郭；幾座湖泊分布在城中央，像碧玉鑲嵌在居民住宅；城外一望，全是美麗的山峰。山、水、江、湖、洞構成了桂林城的基本元素，「桂林山水甲天下」之美譽果然名不虛傳。

桂林象鼻山。（圖：作者提供）

第二天清早，7點不到，我就赴象鼻山公園。因為7點半前當地人入園免費，我假裝晨練，一路小跑順利地進入公園。先到山頂登高望遠，眺望桂林全景；接著到山上普賢塔許願，繞塔三圈保佑我此行一路平安；順山下來到水月洞，也就是象鼻山的山洞，流連了一會就離開公園了。

早餐後，我搭上去陽朔的長途汽車，一個半小時後抵達陽朔。

我漫步在陽朔西街，風和日麗，心中充滿燦爛陽光。西街只有短短幾百米，卻布滿了客棧、酒吧、飯店、商店等，寸土千金，遊人如織，熙熙攘攘，歡聲笑語，好不熱鬧與繁華。

由於西街名揚天下，許多外國旅客不遠萬里慕名而來，有的外國人甚至在西街開飯館、設酒吧，異國他鄉作家鄉，從此定居不走了。

陽朔西街（圖：作者提供）

熟悉了環境和氣氛後，我在一家叫「小馬的天」酒吧裡泡吧。酒吧鬧中取靜，在臨水那邊設了個棧道，蓋個頂蓬，掛幾盞燈籠，放幾把藤椅和茶几。我坐下後，面對小橋流水，不由得徹底放鬆下來，脫掉鞋襪累贅，光著腳丫喝紅牛，優哉游哉，怡然自得，獨享難得的寧靜與悠閒。

直到日落西山，離開酒吧來到漓江邊，但見清泠泠的流水，山清水秀，風光大好，我箕踞在江邊，脫鞋洗腳，享受潺潺流水的涼爽。屈原曾吟誦：「滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足」。我不管它水清水濁，彼時彼刻，心滿意足矣。

晚上，西街華燈初上，燈紅酒綠，車水馬龍，各種招攬生意的喧囂聲，響徹雲霄，仿佛愈晚愈熱鬧。我也不甘人後，湊熱鬧地進了西街的「紅星酒吧」，要了一瓶啤酒，邊喝酒邊發呆，消磨時光，直至半夜涼初透，才趕緊回客棧睡覺。

翌日一覺起來，精神百倍，一洗昨日旅途勞頓，心中燃起去漓江泛舟的想法。漓江全長400多公里，從桂林到陽朔的83公里是最美的一段，其間興坪到楊堤約20公里處又是美中之美。

幸運的是，我在去興坪的車上遇到了陽朔導遊何先生。他正領著十來個遊客去興坪，也想乘竹筏遊覽漓江。他熱情邀請我參加他的團隊，我見他熱情、誠懇、坦率，令人油然產生一種信任感，便欣然加入他的團隊。

陽朔漓江竹筏子（圖：作者提供）

在漓江上乘竹筏泛舟，實在是人生一大賞心樂事。只見兩岸峰巒疊翠，似馬、如牛、像雄獅、類虎豹，盡可充分發揮想像力。沿江有九馬畫山、烏龜爬山、八仙過江、雄獅上五指山、童子拜觀音、神筆峰等景點。又見滿江碧透，蜿蜒曲折，緩緩流行。

我們是逆水而上，滿眼風光，美不勝收，正是「桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林」。漓江的山水就像一幅展開的百里畫卷，愈看愈奇，愈看愈美，我腦海中立時跳出唐韓愈《送桂州嚴大夫同用南字》詩，頷聯「江作青羅帶，山如碧玉簪」，韓愈以女性化的彩筆，摹寫桂林山水的奇異秀美，我身歷其境，如不在筏上，我真會樂得手舞足蹈了。

遺憾的是，興坪與楊堤是各管一邊，也就是說興坪的筏子不能到楊堤，楊堤的筏子不能到興坪，在兩地中間畫一個界限，雙方默守君子協定，不得越界，這就苦了我們遊客，無法盡興。

不過，吉人自有天助。正當我準備回程時，恰恰遇到從楊堤來的竹筏，我與楊堤船公談妥價錢，一個箭步飛過去，踏上了那船，乘興繼續泛舟，直指楊堤。

然而，船公是遵守當地潛規則的模範，到了楊堤後一定要我再買一張景區門票（遊客憑票可徒步旅遊），否則不讓我上岸。無奈我既已上了「賊船」，人在屋檐下，豈能不低頭？不過，我也不甘心挨宰呀，一看時間尚早，才下午2點半，乘車回陽朔過早，不如體驗一下徒步的感覺。

於是，我從楊堤開始，沿著山間小道順江而行。在江中看兩岸峰林，覺得非常遙遠，可望不可及，像是遠航到天堂。但在山間小道步行，覺得山就在眼前，非常親切，觸手可及，好似回到了人間。同樣的山、同樣的水，卻是完全不同的感覺與體驗，豈不妙哉？

劉三姐對歌台（圖：作者提供）

久聞桂林《印象-劉三姐》實景音樂劇，現在人在陽朔，自然要一睹為快。該節目以漓江水為舞臺，以陽朔山峰為背景，演員全由當地少數民族出任，經過藝術包裝，卻保留了原生態，出動了成千上萬人一起演出，的確是氣勢磅礴。結合現代燈光藝術，色彩鮮艷，震撼人心，真正是少數民族原生態與現代影視藝術的完美結合。

當劉三姐划著船，唱出「唱山歌來，這邊唱來那邊和」的歌詞時，不知道是激動？還是感動？不知被誰撥動了我的心弦？讓我不止一次地想哭，真是奇妙。

第三天，心裡十分矛盾，既想騎車去陽朔「十里畫廊」景區，又怕騎車出洋相，因為我幾十年沒有騎過自行車了。況且，我又不認識路，加之騎術不過關，很容易出事，這就有點冒險了。

幸好何導遊幫我解決了難題，他幫我找了一個導遊陪我騎車，消除了我的顧慮。這是一名壯族的妙齡女孩，態度和善，為人真誠實在，與她一路同行，說話投機，非常開心。

陽朔月亮山（圖：作者提供）

剛開始我因緊張幾次掉下車來，但在她耐心幫助下，我的車技不知不覺愈來愈熟練，膽子也愈來愈大，享受起騎車旅遊的快樂。

從陽朔到月亮山約十多公里，路旁都是喀斯特地貌的山峰，十分秀麗，是一條騎自行車旅遊的精品路線，號稱「十里畫廊」。途經蝴蝶泉、遇龍河、大榕樹、劉三姐對歌台等景點，終點是著名的月亮山。

我既不去遇龍河漂流，也沒去蝴蝶泉，只去看了大榕樹和劉三姐對歌臺。然後在月亮山下找了一家農家飯店，在陽台上欣賞著對面的月亮山，與女導遊暢談美景體驗，這是我來廣西後吃得最開心的一頓飯。

陽朔大榕樹（圖：作者提供）

返程時我的車技進步很大，能沿途觀賞美景。但就在快到陽朔時，遇到十來個法國遊客也同路騎車，這些法國人得意忘形，旁若無人，騎得飛快，橫衝直撞。有一人飛快地從我身邊擦過去，要不是我車技進步了，肯定會栽下來。不過我仍差點撞上前方的老太，不由得叫了一聲，緊急剎車。但就那麼一叫，女導遊回頭一看，卻被緊隨其後的法國人撞到腰部。她當場痛得淚流滿面，直不起腰。法國人一時無所適從，只得找人來處理，經一番交涉，法國人賠償了女導遊80元。

我本人也十分過意不去，我雖沒有責任，但她畢竟是陪我受的傷，某種意義上是替我受罪。所以，回城後我多給了她20元。但她說導遊費就夠了，要把20元退回我。在我再三堅持下，她才肯收下，多麽好的姑娘啊！