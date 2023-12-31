旅遊／漫步布拉格 遇見卡夫卡

查理大橋。（圖：作者提供）

伏爾塔瓦河上的查理大橋，連著一座中世紀的古城布拉格（Prague）。城堡建於九世紀，至今保留了最完整的建築群落，整座城市被列爲世界文化遺産。到布拉格一次，能看到歐洲各式的古建築，而且被稱爲現代派文學先驅的表現主義作家法蘭茲.卡夫卡（Franz Kafka，1883-1924），就出生在布拉格。

約500年前，凱特 人的一個部落，居住在這一地區，稱爲波希米亞。後來，日耳曼人趕走凱爾特人，占據了波希米亞幾個世紀。最後由斯拉夫人定居於此，成爲捷克民族的祖先。從1918年起，布拉格是捷克斯洛伐克的首都。

廣場。（圖：作者提供）

布拉格中心建於11至18世紀之間，分老城和新城，已有700多年的歷史，古建築有2000多處，可説是建築博物館 。老城堡以哥特式和巴洛克風格建築爲主，還有文藝復興、洛可可、新古典主義等風格的建築。建築的頂部有不同的形狀和色彩。

老城堡中心是老城廣場，已有900多年了，街道用石塊鋪成，燈柱上掛著古老的煤氣燈，廣場邊停著雙輪馬車，廣場兩邊有兩座雕塑群，對面是一排古堡。

神聖羅馬帝國皇帝查理四世（Karel IV）1316年生在布拉格，1346年成爲波希米亞國王。1357年，他任命建築師彼得·帕爾勒，在伏爾塔瓦河上設計並建造一座石橋。建橋歷時60幾年，查理四世和建築師都未能見到橋的落成。

（圖：作者提供）

至今600多年歷史的查理大橋長520米、寬10米，有16個橋墩，橋上兩邊立有30座聖徒雕像，被稱爲巴洛克露天美術館。在不同日光下，都是件美侖美渙的建築藝術品。

查理四世還於1348年建立了查理大學，是中歐、東歐的第一所大學，也是捷克最古老的大學。南面有名的卡羅利努姆宮，是大學最古老的建築。

布拉格城。（圖：作者提供）

廣場上的鐘樓，每到整點上面的窗戶便自動打開，鐘聲齊鳴，耶穌12門徒從窗口一個個轉出來，向人們鞠躬。這個複雜又奇特的自鳴鐘，建於1410年，是由一位鉗工手造打造，至今走時準確。不幸的是，鐘造出來後，這位工匠的眼睛就被當權者弄瞎，爲了不讓他再造一個一樣的鐘，至近布拉格這座自鳴鐘仍是世上唯一一個。

紅色的聖喬治教堂後面有一條黃金巷，卡夫卡曾住在這裡，黃金巷因此而興旺。巷內有20多間大小相同，色彩各異的小屋，是布拉格最浪漫的街道。

黃金巷。（圖：作者提供）

黃金巷狹窄曲折，小石鋪地，只有100多米長。原是16世紀末波希米亞國王魯道夫二世爲城堡守衛所建，而在17世紀末，由於煉金術士住在這裡，從此被稱爲黃金巷。現在黃金巷內有多家博物館、咖啡 店、禮品店，有些房子還原了當時的室內擺設，讓人看到100多年前的居民生活環境，煉金術士的住所也成爲紀念品店和玩具店。

卡夫卡出生於布拉格一個猶太人中産家庭，父親開了一家禮品店，卡夫卡從小就被父親訓斥，讓他始終感到孤獨、恐懼和憂鬱。父親反對他寫作，強迫他讀法侓。卡夫卡最終取得布拉格大學法學博士學位，但只做了一名保險公司小職員。

卡夫卡小屋。（圖：作者提供）

卡夫卡與父親同住的故居已無處尋覓，但在離巷口不遠的一間藍色小屋「黃金巷22號」，卡夫卡曾在此住過，房子外牆貼著卡夫卡名字的金屬牌子。其實這間小屋是他租來冩作的地方，卡夫卡喜歡這裡安靜的環境，以每月20克朗租了這間10平方的小屋，房子建於1597年，牆壁很薄，房舍低矮，伸手可觸及天花板，而卡夫卡身高1米82，入屋只能低頭。

如他所說，「爲了我的冩作，我需要孤獨」。他白天上班，下班後到黃金巷去，帶一份晚餐，從晚上冩到半夜或凌晨，休息一下或回到父母的居所睡一陣，早上又去上班。卡夫卡始終沒有結婚，一生訂婚三次，退婚三次，因為他擔心成立家庭會失去冩作需要的孤獨。

1904年，卡夫卡開始以獨特的風格發表小說，1924年因肺病在維也納逝世，年僅41歲。卡夫卡生前對自己的小說沒有信心，要求他的好友馬克斯.勃羅德（Max Brod）在他死後燒毀他所有作品。而馬克斯違背他的遺言，把小説全部出版了，轟動世界文壇。自此卡夫卡被稱爲西方現代派文學的探險者，影響世界文學潮流。

卡夫卡書店。（圖：作者提供）

黃金巷的藍色小屋現在是卡夫卡書店，收銀台下有紀念品、名信片；四壁書架有卡夫卡的多部小說，書的封面大多都有卡夫卡的照片或肖像。卡夫卡的身材高瘦，相貌英俊，穿著得體，一雙清澈的大眼睛，深邃、憂鬱、茫然地望著人們。可惜他有生之年，根本沒想到自己的小説會成功，甚至影響世界，沒想到斗室內會有無數崇拜者來朝聖。

小啟

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