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旅遊／賣房參加3年遊輪行 竟被取消

／編譯尤寶琪
遊輪。（取材自Pixabay）
遊輪。（取材自Pixabay）

一名女子為了參加為期三年的「海上生活號」(Life at Sea)遊輪之旅，賣掉自己的房子，不料該旅程卻在11月時宣布取消。

前空服員梅雷迪思．謝伊(Meredith Shay)告訴英國「星期日泰晤士報」(Sunday Times)，她賣掉房子，花了56萬2000元訂下遊輪七樓一間有陽台的房間。

這趟遊輪之旅原定2023年11月從伊斯坦堡出發，要在3年內暢遊全球7大洲、135個國家及375個港口。遊客出發前雖僅需支付5000元首付金，但每年光是房費就高達10萬9000元；且根據有線電視新聞網(CNN)報導，「海上生活號」遊輪之旅在兩次推遲後，於11月17日告知乘客，旅程正式取消，因為遊輪本身尚未準備好。

住在佛羅里達州的謝伊，原計畫要在11月15日，於巴哈馬群島(Bahamas)登上遊輪展開旅程；她表示：「我很期待第一次看到納米比亞(Namibia)和塞席爾(Seychelles)，還有印度海岸。」

已經把多數東西都賣掉，並與女友住在勞德岱堡(Fort Lauderdale)，她回想得到消息後的反應說：「我自憐自艾，傷心了約12個小時。」

當她去倉庫拿原本打算帶上遊輪的行李時說：「看著我精心打包的東西…像是又回到當初準備的時候，害我又從中感到一股悲傷。」

「海上生活號」所屬的Miray International遊輪公司，當年正式開放接受「MV Gemini Cruise」環球首航預訂時，謝伊就是第一個報名參加的乘客。

遊輪公司後來認為「MV Gemini Cruise」太小，不適合這趟旅程，並計畫購買更大的「AIDAaura」遊輪，並將其更名為「MV Lara」，但是交易失敗；宣布航程取消後，「AIDAaura」由另一家遊輪公司出手買下。

Miray International承諾會退款給所有報名參加的乘客，但有不具名乘客告訴CNN：「現在許多人無處可去，甚至要等拿到退款，才能計畫去別的地方，這真的很糟。」

「我本來計畫要過上三年無與倫比的生活，但現在卻一無所有，讓我難以釋懷，」另一位乘客告訴CNN，「我本很自豪，覺得很勇敢，但現在我誰也不相信；我知道船到橋頭自然直，但我現在不知該往哪走。」

印度 佛羅里達州

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