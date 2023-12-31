百科／累積飛行里程回饋 該刷哪張卡才好？

年底總是遇上各種購物季消費和帳單，但也是開卡掙開卡禮和積累點數的好時機。(美聯社)

對於信用卡 點數，周子翔建議多家組合，分散風險。每家銀行點數側重不同，在使用點數時也要學會組合，尤其是航空里程，比如飛美國航空公司， 不一定會使用AA的點數，可以用它的合作航空公司如Britishs Ariline。知道哪家航空公司的合作夥伴很重要，不同國家、地點會有不同航空公司和聯盟，如果去亞洲，飛國泰，可使用美國運通的AA點數轉到國泰，也可飛星空聯盟，成員有長榮、全日空、新加坡 航空等。

富比世 (Forbes)的開卡專家建議，Chase Sapphire Preferred信用卡作為入門是不錯選擇，年費只要95元，但開戶三個月內消費滿4000元即可賺取6萬點獎勵積分。Capital One Venture X 信用卡很適合年底旅遊，開戶三個月內消費滿4000元即可贏取7萬5000英里獎勵里程。雖然395元年費略顯高昂，但是通過Capital One Portal預訂可獲得300元獎勵，及每年1萬點價值100元的紀念獎金。同時贈送Priority Pass會員資格，可使用全球1300多個休息室。

Chase Sapphire Reserve信用卡也是不錯的旅行卡選擇，雖然收取高額年費，但涵蓋世界各地兌換選項的轉帳合作夥伴，且能用穩定價格換取有價值獎勵，以及市場上最好的旅遊保險福利，沒有國外交易費。作為 Visa卡在全球範圍內也被廣泛接受。如果每年至少旅行幾次，這張卡值得認真考慮。年費550元，開戶後三個月消費滿4000元即可賺取6萬點獎勵積分，且每年贈送300元的年度旅行積分，Priority Pass機場休息室會員資格及最多100元的積分支付Global Entry或TSA PreCheck申請費。

美國運通的The Platinum Card開卡禮可謂目前最大方的，開卡後6個月內消費滿8000元即可賺取8萬點開卡禮，但年費是695元。