星座／12月31日至2024年1月6日 天蠍別衝動投資 雙魚愛情轉守為攻

12月31日至2024年1月6日 12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★★★☆

愉悅的心情讓你做起事來更起勁，與身邊的人互動較多，在他人身上學到不少新東西。若能將新吸收的東西學以致用，你會前進得更快。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的秘密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

雙子座

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

運勢不是很順，溝通會成為你這一周的硬傷。容易因小事與人發生爭執，且你會處於劣勢，不利於事情的進展。需要協商的事，不妨委託信賴之人去辦。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

獅子座

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資 ，手筆越大虧得就會越多。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

這一周會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

雙魚座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

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