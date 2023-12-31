談藝／長江東流是常識… 張大千這幅畫為何畫「向西流」？

爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

大約在1998至1999年間，爾灣加州大學 (UC Irvine)東亞圖書館提供校方幾幅館藏的中國水墨畫作品，作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片的插圖。張大千的《長江萬里圖》被選上了。近日，偶然看到這件紀念品，引起了一段往事的遐思。

爾灣加州大學東亞圖書館在20幾年前提供張大千的「長江萬里圖」作為主管校友組織及基金會副校長Tom Moebus印製聖誕賀年片。(作者汪威廉提供)

孤島望大陸？ 隱義引熱議

這幅53.3高乘以1996長厘米的名畫，原是張大千送給時任中華民國總統府秘書長張羣80大壽的禮品。1968年夏天，它在台北故宮博物院展出時，就曾轟動了整個書畫文化界。8月底，有人發現畫中的流水，竟是從東向西。「百川東到海，何時復西歸」是大家的地理常識。此事非屬尋常。

一陣討論之後，由名記者程滄波寫信直接向畫家請教。不久，遠居巴西的張爰翁回信了：「承示《長江萬里圖》誤作西流，關愛之至，感無可喻。唯我國傳統，作手卷畫皆自右至左，坐北向南。將此畫展列北壁，致令觀者有倒流之疑；請試展此圖於南壁，江水豈不亦西流哉？乞兄向愛好諸公告之，非弟有所掩飾也。」

媒體議論，仍未休止。當時有人閒言，水向西流，豈非具有從東海孤島西望大陸的隱義呢？今天，倒想說，用中國毛筆創作的傳統水墨山水畫，30年後竟被西方一所學府選擇作為聖誕佳節賀片的圖畫，主題正是江流西向，是不是畫家早有預感先知呢？

「大千居士」對他的四川老鄉北宋詩人「東坡居士」一向推崇備至。他自號「爰翁」，稱蘇東坡為「坡翁」。坡翁嘗云： 「作詩如見畫。」他就主張：「作畫如見詩。」

坡翁《文說》早提出自己對文學創作的意見：「吾文如萬斛泉源，不擇地而出，在平地滔滔汨汨，雖一日千里無難，得其與山石曲折，隨物賦行而不可知也。」爰翁也說過：「一個成功的畫家，畫的技巧以達到化境，也沒有固定的畫技能夠拘束他、限制他。所謂「俯拾即是，從心所欲」。 文學與圖畫藝術的境界，猶如天馬行空，永無止境。時間與年代，相距800多年。兩人之間，不知不覺之中，心有靈犀一點通，異途而同歸。

蘇東坡赤壁 亦「搞錯」地點

宋代神宗元豐二(1079)年，由於朋黨之爭，文字獄「烏台詩案」發生。坡翁受判作詩毀謗朝廷，被貶黃州(今湖北黃岡)，就任團練副使的閒差。他倒是很瀟灑，趁機到處悠遊，寫下了《念怒嬌‧赤壁懷古》一闕詞與前後兩篇《赤壁賦》。赤壁之聞名，乃因其成為三國時期蜀吳聯盟打敗曹魏的古戰場。《赤壁懷古》寫下了千古名句： 「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。」 接著就說：「故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。」他明顯地說 ，「周郎赤壁」也只是「人道是」的傳聞而已，並未深究地理。

有人考證，兩篇賦分別作於宋神宗元豐五(1082年)秋、冬兩季。時間正是烏台案發生後三年。至於《懷古》一闋詞，應是同一年的作品，時間或可推前到春天。

正確的「周郎赤壁」的地點在長江南岸，臨近湖南邊界的嘉魚縣東北江邊的「石頭闗」。而東坡多次遊覽的赤壁，是黃岡縣西北的「赤鼻磯」，在長江北岸。假如站在地理研究的立場來說，兩處都在湖北境内，而且都有長江天塹的險要地勢。雖不中亦不遠了吧？

事實是，文學、藝術，與科學截然不同。觀賞長江萬里的藝術創作，實不必亦不可作為研究地圖觀。至於那幾篇赤壁懷古的作品，也不過是受貶期間，即使明知地點弄錯，借題發牢騷罷了。文學與藝術首重創作。郎靜山的攝影傑作，以及影劇界製片家們的剪接手法，更是層出不窮了。

文學與藝術是人性的描寫，揭露内心的秘密與奧妙。科學注重邏輯的推理與客觀的存在。去年11月19日，英國《衛報》(The Guardian)報導，法國印象派畫家Pierre-Auguste Renoir(1841-1919)所作《Gabrielle》女像，經用電腦人工智能(AI )技術鑒定，有80.58%可能性是真品，定價10至15萬英鎊。科學的價值，正是對物質實體的分析與鑒定。

至於有人曾對義大利 文藝復興時期達文西舉世名畫《蒙娜麗莎的微笑》，蒙娜麗莎(Mona Lisa)小姐既沒有眉毛和睫毛，嘴巴也不動，只是面頰有些微表情，卻被畫評家們診斷，她計有高興83%、厭惡9%、恐懼6%，與憤怒2%的表情。我們知道，心電圖(EKG)測驗心跳，人工技術(AI)鑒定人的相貌。至於喜怒哀樂出現在臉部的表情，擧如俗話說的「皮笑肉不笑」的内在神態，也可以用科學儀器精細而準確地測量出來，雖難讓人信服，亦算是別具一說了吧？

新聞辭典／長江萬里圖

張大千這幅《長江萬里圖》為絹本，高半公尺餘，長達20公尺畫幅的表現形式為傳統之中國手卷。分十段分別繪出岷江、嘉陵江、宜昌、武漢、鄱陽湖、黃山、南京、鎮江、吳淞口等十處江山勝景，可獨立成圖，又可貫連，在他的這幅長卷中，以四川省為起筆，開卷是都江堰的鐵索橋，接著，長江奔流而下，越三峽，過江陵，納百川，最後投入大海的懷抱。