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山中傳奇／科州烏雷鎮 號稱「美國的瑞士」

編譯徐薏茹
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)藏身在聖胡安山脈之間。(Photo by Nathan Anderson on Unsplash)
科羅拉多州烏雷鎮(Ouray)藏身在聖胡安山脈之間。(Photo by Nathan Anderson on Unsplash)

歡迎來到科羅拉多州烏雷鎮(Ouray) 。這座美麗的山城坐落於聖胡安山脈(San Juan Mountains)陡峭、崎嶇的山峰之間，海拔約7800呎，最初是在1875年建立的一個金銀採礦社區，獨特的地理位置為其贏得「美國的瑞士」美名。

烏雷鎮位於烏雷郡，根據2020年的人口普查，該鎮人口僅898人，是個充滿魅力的小鎮，也是到訪科羅拉多州輕鬆健行的選擇，可以欣賞令人驚嘆的高海拔景觀。

藏身在聖胡安山脈之間，烏雷溫泉池(Ouray Hot Springs Pool)富含礦物質的泉水由靠近烏雷盒子峽谷瀑布(Ouray Box Canyon Waterfall)的一個地下蓄水層及費林公園(Fellin Park)的蓄水層加熱，溫度介於華氏80度到150度之間。

歷史悠久的烏雷溫泉池四周有白雪覆蓋的美麗山峰環繞，共有五個不同的水池，其中三個由地熱加熱，另外兩個則由維霍肯泉(Weehawken Spring)的冷水供應，帶著小孩的家庭可以在滑水道享受歡樂時光，情侶或獨自行動的旅人可以在成人專用池放鬆身心。

烏雷周邊步道(Ouray Perimeter Trail)是一條5.6哩長的環形步道，提供獨特美麗的山城景觀，也是烏雷成為科羅拉多州眾多風景優美小鎮之一的主要原因。

在這條步道上，旅客會經過烏雷鎮的歷史與自然景觀，包括秀麗的山峰和瀑布；步道屬於安肯帕格里荒野區(Uncompahgre Wilderness)的一部分，離小鎮不遠，但有很多下坡和上坡，冬天步道被雪覆蓋時可能會有些挑戰性。

在安肯帕格里峽谷(Uncompahgre Gorge)的烏雷冰上公園(Ouray Ice Park)有近兩哩的人造攀冰設施，於1994年開幕，擁有200多條攀冰與混合路線，是喜愛雪地遊客的冰上勝地。

科羅拉多州 人口普查

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