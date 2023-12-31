山中傳奇／北卡希科里 房價便宜景色美

位於北卡羅來納州的美麗小鎮希科里(Hickory)近日被評選為最負擔得起的地方。(取自官方臉書)

美國不乏各種吸引人的居住地點，而位於北卡羅來納州 的一座美麗小鎮近日被評選為最負擔得起的地方；這裡目前平均房價 為16萬1000元，堪稱全美最便宜的居住地之一。

隨著生活成本高漲，愈來愈不容易找到一個既平價又具有吸引力的地方；而坐落藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)山腳下、適合居家的希科里(Hickory)，以其健行步道與南方風情而聞名，可能就是個不錯的選項。

這個位於美國東南部第二大城夏洛特(Charlotte)以北、阿什維爾(Asheville)以東、生活費用不高的小鎮，愈來愈受到退休 人士青睞；由於它是谷歌(Google)、蘋果(Apple)的技術中心之一，也吸引了不少年輕家庭。

最近，希科里被「旅遊與休閒」(Travel and Leisure)網站評選為最美麗、最便宜的居住地。

該市中心區甫經整建，市容煥然一新，民眾在購物之餘，亦享有充足的休閒空間。全年不斷的各式活動，包括音樂會、藝術嘉年華，甚至有廣受歡迎的「啤酒節」(Oktoberfest)。

貝克山公園(Baker's Mountain Park)距希科里僅一步之遙，是喜愛戶外運動者的天堂；189英畝的美麗森林分布著6哩長的步道，是午後散步好去處。該公園還擁有可供拍照的觀景平台、野餐地點以及為數眾多的野生動物。