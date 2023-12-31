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每周一書／「大江東去」 戰爭的無奈掙扎

每周一書

「你的意思，我完全明白了。我到漢口去的時候，一定護送了嫂子一路去。就是到漢口以後，生活方面發生了什麼問題，我也當盡力而為。」

於是三人在燭光下高舉了杯子一碰，然後各把酒飲乾了。

被朋友志堅託付妻子安危的軍人好友江洪，面臨女方的痴情，又會如何選擇？

一個留學西洋的愛國軍人志堅從戰爭中平安歸來，卻面臨妻子冰如變心。

　▎受了好友請託，江洪事必躬親

　　「嫂子，請你準備著，我八點半鐘可以來。」冰如說：「江先生，你儘管處理你的公事，不要為了我，只管來去地忙。」江洪也只說得一句沒關係，人就走遠了。果然，在晚上八點一刻鐘江洪帶著幾個壯漢來了。他交代著幾個粗人代冰如搬運行李，向巷子裡卡車送上去，自己卻在手上拿了一大塊乾麵包，一面指揮，一面將麵包送到嘴裡去咀嚼。

　▎心中煩亂，該如何處理對方的心緒？

　　他心裡也就想著，薛冰如之為人，卻是有點奇怪，她對丈夫原來是很好的，只幾個月工夫的別離，何以就變了態度了？志堅之陣亡，是百分之九十九的事情，她要找個繼任的丈夫，是沒有比我再合適的了。幾個月來，她只管濃妝豔抹，與王玉鬥爭，無非是為了我。我應該用好話安慰她，多少補償她這一點苦心。

　▎夫妻再次相見，冰如卻冷淡彷若路人

　　她這句話相當沉著。志堅聽在耳裡，覺得她顯然有在香港不再見面的決心，原來持著那份人定可以勝天的觀念，這時卻又完全消失。志堅算是傷心到了極點了，走過夾道，到了電梯口上，始終也不曾回一次頭。這也增加了他快回祖國懷抱的決心，後天一定是走。當次日早上在旅館裡起來的時候，又讓他心裡有點變動了。

《大江東去：從顛沛流離的普通士兵，看戰火中的無奈與掙扎》一書反映了1937年中國爆發南京保衛戰的情景，是一部描寫南京大屠殺的章回小說。

書中描寫了一位年輕軍人因為戰爭，導致妻子離去的結局，並繪聲繪影呈現出日軍屠殺平民的場景。作者張恨水筆觸激昂澎湃，飽含強烈的愛國情操，記錄了南京戰役下的浴血奮戰與日軍殘酷的暴行，反映一段民族之殤，值得讀者珍視並細讀。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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