娛樂／泰勒絲狂潮 賞大片商一記耳光

泰勒絲風潮席捲全球，圖為墨西哥粉絲到電影院欣賞演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」。（路透資料照片）

回顧今年的好萊塢 影壇大事，除了耗時數月的編劇與演員大罷工 、兩片互相拉台的「芭本海默」（Barbenheimer）暴款之外，就屬「泰勒絲 ：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour）造成的現象級效應。泰勒絲拿下數個樂壇紀錄，實至名歸地成為「時代雜誌」（TIME）年度人物，更是該雜誌評選年度風雲人物96年歷史中，第一位單獨獲選的藝人。

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」電影在預售當日就以3700萬美元票房，超越2015年「星戰：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）的紀錄，成為北美史上首日預售總榜亞軍，僅次於2019年的「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）。一部「非主流賽道」的「演唱會電影」，能有如此成績，甚至超過好萊塢大片，引起業內一片震驚。目前，成本約1000至2000萬美元的「泰勒絲：時代巡迴演唱會」在全球已橫掃近2.5億美元票房。

碧昂絲也循「泰勒模式」

令人刮目相看的不僅是「演唱會電影」類型的成功，還有泰勒絲團隊的發行新策略：繞過好萊塢傳統製片公司，直接與戲院合作發行，單純利用明星社群平台宣傳。更鼓勵粉絲打破觀影習慣，在戲院跟唱錄影畫面。後來，天后碧昂絲（Beyoncé）也跟進推出演唱會電影「碧昂絲：文藝復興」（Renaissance: A Film by Beyoncé），複製「泰勒絲模式」，直接進入戲院，繞過所屬哥倫比亞唱片公司同一母公司的索尼影業。

兩位天后紛紛採取如此動作，這是「好萊塢大罷工」後，又一次值得注意的產業衝擊。

「碧昂絲：文藝復興」電影海報。（取材自IMDb） 天后碧昂絲跟進推出演唱會電影「碧昂絲：文藝復興」。（取材自IMDb）

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」是一部什麼樣的電影？簡單來說，是根據她第六次世界巡迴演唱會「時代之旅」（The Eras Tour）剪輯而成的電影版本。「時代之旅」始於今年3月，將在全球五大洲進行146場演出，明年年底結束。這是泰勒絲迄今為止規模最大、時間最長的一次巡演。

北美巡迴結束休息期間，「時代之旅」並沒有停下，泰勒絲邀請曾替南韓天團BTS拍攝演唱會紀實「BTS: Permission to Dance on Stage」的導演山姆倫奇（Sam Wrench），錄製拍攝美國巡迴最終站──洛杉磯三個晚上的表演，之後完成了165分鐘的「泰勒絲：時代巡迴演唱會」 。

電影製作期間，泰勒絲團隊與好萊塢製片公司碰面商談，結果不歡而散。最終，團隊決定跳過大製片廠，與全球第一院線AMC合作發行，也正因此，省去了大量支出。

「芭本海默」後，因好萊塢大罷工整體影視產業停滯，戲院又一次被動進入蕭條期，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」對AMC來說，顯然是個難得的希望。後來該片預售開啟後，AMC相關搜尋量上漲了1000%，同時股票上漲9.2%。預售三小時內，票房2600萬美元，成為AMC影院首日預售票房最高的電影，AMC表示：「不到24小時就打破了我們在美國103年歷史單日最高票房紀錄。」

泰勒絲10月出席在洛杉磯AMC The Grove 14「泰勒絲：時代巡迴演唱會」首映活動。（取材自IMDb）

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」上映三天票房就衝破1.7億，打破2011年的「小賈斯汀: 永不說不」（Justin Bieber: Never Say Never，又譯「賈斯汀比伯：永不言敗」）演唱會電影的7300萬票房成績，僅用三天成為史上第一部票房破億美元的演唱會電影。

「泰勒狂潮」的洪水猛獸之勢，讓同檔電影選擇繞道避戰，包括環球影業的「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer，又譯「驅魔人：信徒」）、大導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）等，「大法師：信徒」製片傑森布倫（Jason Blum）當時在X上承認，因撞檔調整上映日期，並標籤#TaylorWins。

繞過發行商 衝擊產業

「每日電訊報」的一篇評論中提到，「芭本海默」證明觀眾接受能親身體驗其中的電影，但好萊塢拒絕了此模式，讓泰勒絲迅速拿下有利地位，稱她是「演藝界最偉大的戰術家」。

泰勒絲團隊與戲院分割製片發行過程中所有任務需求，將成本最大化降低，分成明確。根據「綜藝」報導，電影43%的收入由放映的電影院獲得，其餘57%由AMC發行部門和泰勒絲團隊平分，電影的特許收入則將全數由放映電影院獲得。

這一系列撼動產業規則的行為，將好萊塢大廠置於尷尬的位置，好萊塢大罷工和泰勒絲演唱會電影都在提醒著傳統片商，電影業革新在所難免。全國劇院業主協會首席執行官Michael O'Leary表示，一項針對6000人進行的調查發現，72%的人希望在大銀幕上看到更多演唱會電影。同樣，不少影院也表示，「我們希望未來幾年內帶來更多的演唱會電影在影院上映。」

演唱會電影 投報率高

隨著電影技術的發展，演唱會電影愈來愈能呈現演出臨場的沉浸氛圍感，2008年U2樂團的「U2 3D」是第一部3D演唱會電影，利用18個3D攝影機拍攝，立體呈現演唱會場景，一推出好評如潮，全球票房收入達到了2600萬美元。

隔年，誕生了引起全球關注的演唱會電影「麥可傑克森：就是這樣」（Michael Jackson's This Is It），該片記錄下麥可傑克森生前最後一次演唱會的彩排場景，由於他驟然離世，取材瑣碎拼湊感強，電影更多建立在其個人魅力，具有紀念意義。

雖然市場上很難看到票房破億的演唱會電影，但長久以來仍有不少音樂人選擇嘗試。RCA唱片公司公關經理2013年受訪時曾提到，作為演唱會的衍生品，演唱會電影在電影層面成本小、收益大，投資回報率極高，且只需在演唱會宣傳周期內一起造勢即可。以「小賈斯汀: 永不說不」為例，投資成本1300萬美元，票房成績7300萬美元，淨利2000萬美元。

另外，將演唱會優勢借助電影發揮，能觸及更多人，以「泰勒絲：時代巡迴演唱會」為例，演唱會票價為49至450美元，VIP為199至899美元，即便加場演出也難免場次有限，但演唱會電影透過一張電影票的價錢，就能讓觀眾同等享受演唱會效果，對歌迷來說，性價比更高。

同時，演唱會電影更增強粉絲黏性，在放映廳裡，粉絲們穿著主題服裝，製作友誼手鐲，一起呼喊口號，創造了一種獨特的觀影儀式感。而該片10月上映時正是全球巡演的調整休息期，有利於保持巡演勢頭與熱度。

觀影新模式：邊看邊唱

另外，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」開拓性地打破了電影院的觀影規則，泰勒絲和AMC在社群平台都鼓勵粉絲觀眾，在大銀幕前唱歌跳舞、錄影放上IG、Tik Tok等社群平台。戲院捨棄以往的觀影規則，最大程度地保證演唱會氛圍，充分發揮影廳資源的獨特性，利用近距離銀幕效果，烘托演唱會氛圍。

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」劇照。（取材自IMDb）

狂熱的粉絲可以為演唱會電影帶來巨大的消費，但不可避免也會帶來一定的現實矛盾。據「滾石」報導，山姆倫奇執導的另一部「怪奇比莉：O2現場」（Billie Eilish Live at the O2），曾有不少觀眾會不自覺的在影廳一起合唱，讓戲院工作人員接到不少噪音投訴，情況同樣發生在「泰勒絲：時代巡迴演唱會」放映期間，滿地垃圾也讓戲院工作人員感到頭痛。

即便保證了演唱會氛圍，但在局限的場域範圍內，不可控的粉絲行為影響更大。「泰勒絲：時代巡迴演唱會」首映禮當天，戲院所在購物中心都關門，以應對大量粉絲湧入帶來的不可避免的困擾。

「泰勒狂潮」所引起的產業思考是全方面的。一個值得注意的問題是，作為一個全新的電影類型，「演唱會電影」是否會影響當下電影類型及敘事上的變形？這種重視效輕敘事的電影邏輯，是否會改變產業之後的市場趨勢？

（取材自鳳凰網）