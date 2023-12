娛樂／年度10佳片 美法大不同

「花月殺手」獲選美國國家評論協會年度最佳影片,女主角莉莉葛萊史東獲得最佳女主角獎。(取材自IMDb)

2023年度美國國家評論協會獎(National Board of Review)早前揭曉,除了公布年度10大佳片,還有最佳導演、男女演員等單項獎。領跑2023年票房榜的「芭比 」(Barbie)和「奧本海默 」(Oppenheimer)雖然在單一獎項落敗,但都入選年度佳片。

單一獎項部分,「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)所向披靡,拿下最佳影片、導演、女主角、攝影四個獎項。

而描述一位脾氣暴躁的老師被迫留在寄宿學校,陪伴幾名無處可去的學生度過聖誕假期的喜劇電影「保留者」(The Holdovers,又譯「留校聯盟」),則獲得最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本。

喜劇電影「保留者」,獲得美國國家評論協會年度三項獎項。(取材自IMDb)

美國國家評論協會1909年誕生於紐約,自1930年起,每年都會評選年度十大佳片。

成員組成有100多位來自紐約當地的電影人、院校學者、影評人、資深影迷與學生,雖然與奧斯卡評審幾乎沒有重疊,但作為每年頒獎季最早開鑼的獎項之一,多少帶有一些「風向標」的意義。

法電影筆記年度10片 「迷霧中的她」摘冠

法國權威電影雜誌「電影筆記」(Cahiers du Cinéma,又譯「電影手冊」)在X平台與官網上,也公布由其評選的2023年度十大影片。今年的這份榜單,依舊延續「電影筆記」一貫的特立獨行風格,排名居首的是阿根廷導演勞拉西塔雷拉(Laura Citarella)的「迷霧中的她」(Trenque Lauquen),這部片長達四小時的女性主義懸疑劇作,入圍 2022年威尼斯影展的地平線單元,之後在代表阿根廷「衝奧」的競逐中,敗給「阿根廷,1985」(Argentina, 1985)。

「電影筆記」公布今年10大電影,前三名分別是由阿根廷導演勞拉西塔雷拉執導的「迷霧中的她」(圖)、「雙眼之間」(圖)與「墜惡真相」(圖)。(取材自IMDb)

榜單上,法國本土導演的作品有四部,其中有六部作品在今年的坎城影展上首映,包括金棕櫚得主「墜惡真相」(Anatomy of a Fall,又譯「墜樓的真相」)、評審團獎得主「枯葉」(Kuolleet lehdet)、主競賽單元入圍作品「去年夏天」(Last Summer)和「開展在即」(Showing Up)、展覽作品「雙眼之間」(Close Your Eyes,又譯「閉上眼睛」)以及坎城影展的入圍作品「王子」(A Prince)。柏林影展金熊獎得主「塞納河上的船屋」(Sur l'Adamant,又譯「堅毅之旅」)未能入圍,而威尼斯影展金獅獎得主「可憐的東西」(Poor Things)則要等到明年1月才會在法國上映。

「墜惡真相」電影海報。(取材自IMDb) 「雙眼之間」電影海報。(取材自IMDb)

「電影筆記」年度十大的入選影片必須是過去12個月登陸法國院線的電影。因此,除了像「可憐的東西」這樣的例子外,還常常能看到前一年已在北美等其他地方公映過的「舊片」入圍,例如史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)導演的作品「法貝爾曼」(The Fabelmans,又譯「造夢之家」)今年才在法國上映,而以19世紀瑞士製錶小鎮為故事背景的「擺動」(Unrueh)也是2022年柏林影展的入圍作品。

「電影筆記」年度十佳通常 由包括該雜誌編輯在內的十多位法國影評人選出,他們先各自擬定心中的年度十佳,被最多人選中的十部影片即為「電影筆記」的年度十佳。而今年「開展在即」和「王子」的得票數相同,因此並列第十位。

●美國國家評論協會年度佳片(依英文片名首字母排序):

「芭比」(Barbie)

「蒼鷺與少年」(The Boy and the Heron,日本)

「法拉利」(Ferrari)

「留校聯盟」(The Holdovers)

「鐵爪」(The Iron Claw)

「音樂大師」(Maestro)

「奧本海默」(Oppenheimer)

「之前的我們」(Past Lives)

「可憐的東西」(Poor Things)

●「電影筆記」2023年度十大電影(依得票數排序)

1.「迷霧中的她」 (Trenque Lauquen,阿根廷)

2.「雙眼之間」 (Close Your Eyes,西班牙)

3.「墜惡真相」 (Anatomy of a Fall,法國)

4.「法貝爾曼」(The Fabelmans,美國)

5.「枯葉」(Kuolleet lehdet,芬蘭)

6.「擺動」 (Unrueh,瑞士)

7.「世界末日又怎樣」(Do Not Expect Too Much from the End of the World,羅馬尼亞)

8.「寺木幫」 (The Temple Woods Gang)(法國)

9.「去年夏天」(Last Summer,法國)

10.「開展在即」 (Showing Up,美國)

10.「王子」 (A Prince,法國)

(取材自澎湃新聞)