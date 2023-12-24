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醫師的話／重聽和失智 住在隔壁？

顏世蓮
隨著年齡的增長，聽力損失變得更加普遍。(本報資料照片)
隨著年齡的增長，聽力損失變得更加普遍。(本報資料照片)

近年來，特別是在大城市中，聽力下降的問題，給許多人帶來困擾。根據美國國家健康訪問調查(NHIS) 的最新數據，18歲以上美國成年人，其中約有15.5%的人，即400萬人存在聽力問題。隨著年齡的增長，聽力損失變得更加普遍。老年人聽力損失情況更是嚴重，75歲及以上的人中有 40-50%患有不同程度的聽力問題。

Q1：重聽者最嚴重的健康問題是什麼？

A1：雖然一般人意識到聽力的損失在某種程度上，會導致患者社會孤立、心情抑鬱和認知能力下降，但很少有人意識到，聽力的損失會導致身體平衡和失智症的風險。

在2020年，國際醫學期刊 (the lancet )的調查報告認為世界衛生組織公布的失智症12大危險因子中，占第一位的就是聽力受損。

Q2：聽力退化會引發失智症？

A2：根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University，JHU)耳蝸與公共衛生健康中心研究所的團隊，在10年之間深入調查追蹤639名36歲到90歲的志願者。每一到兩年接受一次聽力和認知能力測試，結果顯示，聽力受損的程度與失智風險高度相關，具體發現可歸類如下。

1、在輕度聽力損失者中，(26至40分貝)，失智症風險大約增加一倍。

2、在中度聽損者中(41至55分貝)，失智風險可能增加三倍。

3、聽力嚴重受損者(56分貝以上)，失智症可能性高出一般人五倍。

Q3：是否所有聽力有損失的人，遲早都會患上失智症嗎？

A3：根據南加大醫學院研究人員的研究發現，聽力損失的嚴重程度與罹患失智症的風險存有明顯關係。在中度到中度聽力損失的人中，失智症的發生率比聽力好的人高出60%。

Q4：聽力損失是怎麼回事？有不同的類型嗎？

A4：不論哪種年齡層的人，都可能因為許多不同的因素，而引起聽力損失的情況。其中最常見的原因是年齡增長與噪聲損傷。除此之外，先天或者是後天的遺傳因素，藥物的副作用，耳毒性藥物，還有多種耳部疾病都可以導致聽力損失的發生。

其中，90%的聽力損失都是感音神經性聽力損失。在這種類型的聽力損失情況中，耳蝸是聽覺器官內耳骨迷路的一個組成部分，是傳導並感受聲波的結構。耳蝸本是一螺旋形骨管，其中原本健全的毛細胞受到了損失。在這些受損傷的區域，神經細胞不再產生電衝動，結果造成信息的缺失或有誤。基本上，可以分為感應神經性聽力損失、傳導性聽力損失或者是混合性聽力損失三種類型。

不論哪種類型，研究表明聽力障礙可能會與認知能力下降速度加快有關，患有聽力損失的老年人更容易患上阿茲海默症就是失智症。

Q5：治療聽力的損失可以預防失智症嗎？

A5：根據國家健康衛生組織的研究，控制聽力損失可以減少以及延緩失智症的發生。因此定期檢查聽力是非常重要的。50歲以上的人有超過40%有不同程度聽力的損失。因此年度檢查不可忽視聽力測驗。

Q6：發現了有些重聽，應該怎麼辦呢？

A6：首先第一件事，清除耳垢。耳垢堵塞是導致聽力損失的一個常見原因，可以在各個藥房中買到溶解的藥水，再用棉籤除垢即可以修復。

其次、某些類型的聽力損失可以透過手術和藥物治療。如取出外耳道栓塞的耵聹，修補穿孔的耳膜、抽吸或置管引流中耳積液、切除膽脂瘤以及人工聽小骨植入等。

第三、助聽器。如果聽力損失是由內耳損傷引起的，助聽器可能會有所幫助。在聽力諮詢中，聽力保健專家可以評估聽力健康狀況並建議適當的治療方法，亦可能會建議適當的助聽器。

第四、人工耳蝸，亦稱人工電子耳。目前世界上治療聽力損失最好的方法就是人工耳蝸。這種裝置並非像助聽器那樣使聲音放大、變強引導到耳道中。相反，人工耳蝸環繞內耳中那些聽覺神經衰弱不能反應的部分，產生一定的聲音知覺。

第五、依靠細胞編程和再生來恢復聽力。哈佛醫學院的研究人員，提出不久的將來，能夠透過幹細胞加速修復受損組織以及細胞重編程和再生，來恢復感應神經性的聽力。如果成功，這項生物技術將解決一個存在數百年歷史的醫學挑戰，影響全球數百萬人。

Q7：哪些維他命能夠保護聽力？

A7：最近西班牙醫學研究人員發現，吃大量的水果和青菜、Omega 3、脂肪酸以及維生素A、C和E有助於減少聽力的損失。

Q8：如何保護聽力，傾聽世界美好？

A8：除了因年齡增長而引起了老化型聽力受損之外，其他的因素都可以避免。

1、控制調理慢性疾病（例如高血糖、高血壓或高血脂等三高患者）或心血管疾病患者。

2、避免戴耳機聽音樂、聽廣播或追劇等，且音量調很大聲。

3、減少於吵雜環境中講手機，音量越調越大聲。

4、盡量躲過在噪音環境，例如酒吧、KTV、搖滾樂晚會、喇叭聲響、廟會活動鞭炮聲等。

（作者為大華府地區執業醫師）

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