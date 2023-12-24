我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

城市傳真／街頭裝置藝術 融入洛城生活

編譯胡立宗
洛杉磯的威尼斯海灘，CVS大門上的芭蕾小丑，用意在反映威尼斯海灘隨處可見的街頭藝人。（谷歌地圖截圖)
洛杉磯的威尼斯海灘，CVS大門上的芭蕾小丑，用意在反映威尼斯海灘隨處可見的街頭藝人。（谷歌地圖截圖)

洛杉磯街頭其實充滿了各式各樣的裝置藝術，只是有些太融入周遭環境，有些則早已成為生活的一部分，因此被市民所忽略。其中之一是金融區商業大樓門口的「Corporate Head」（企業頭腦），另一個則是威尼斯海灘一家CVS大門上的Ballerina Clown（芭蕾小丑）。

Atlas Obscura網站介紹，位在725 S Figueroa Street商辦大樓門口的「Corporate Head」，已經成為整棟建築的一部分，如果不是特別注意，很可能就和它擦身而過了。

洛杉磯街頭的「Corporate Head」，已經成為整棟建築的一部分，意在諷刺...
洛杉磯街頭的「Corporate Head」，已經成為整棟建築的一部分，意在諷刺西方社會已被消費文化與資本主義所吞噬，一頭栽進去而不自知。（谷歌地圖截圖)

這座青銅雕像是由鄉村歌手兼視覺藝術家Terry Allen在1990年所打造的，意在諷刺西方社會已被消費文化與資本主義所吞噬，一頭栽進去而不自知。雕像下的銘版清楚地說明了它存在的意義，「大家都說我有一顆商業頭腦，他們要我放手去做，所以我就一頭栽了進去，他們說要務實（concrete），所以我就變成了孔固力（意為水泥，concrete），最後他們說，少年啊，用力大賺特賺，我真的盡了全力」。

威尼斯海灘眩人耳目的東西很多，但是多數人應該不會忘記CVS大門上的芭蕾小丑。這具由纖維玻璃、鋁與鋼筋製成的舞伶，是由雕塑師Jonathan Borofsky在1988年所設立，用意在反映威尼斯海灘隨處可見的街頭藝人。

事實上，懸空的右腳其實是會舞動的，只是店家不常讓它跳舞。儘管如此，Atlas Obscura說，比起跟計程車司機說，街口數過去第三家，或是在那間髮廊後面停車，說就是要停在255 Main Street路口的Ballerina Clown下面，應該更為容易。

洛杉磯

上一則

移民專頁／H-1B抽籤新規 仍遙遙無期

下一則

城市傳真／好萊塢標誌 歡慶100歲

延伸閱讀

場邊人語／尼克征西 洛城有喜

場邊人語／尼克征西 洛城有喜
洛城新語／中餐業不必太在意米其林

洛城新語／中餐業不必太在意米其林
2027年洛城再辦超級盃 在SoFi體育館開打

2027年洛城再辦超級盃 在SoFi體育館開打
大華府元旦升旗 1/1馬州洛城登場

大華府元旦升旗 1/1馬州洛城登場

熱門新聞

街道或走道上「不掃落葉」，行人路過踩踏容易滑倒。（美聯社）

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

2023-12-17 10:10
蔡氏資本公司(Tsai Capital)總裁兼投資長克里斯多福·蔡。（取材自官網）

老實說／沒買Nvidia仍大賺50% 他吐豐收祕訣

2023-12-17 01:16

理財百科／我退休了 可以不必報稅了吧？

2023-12-17 01:17
時代雜誌(Time)6日揭曉年度風雲人物，由流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)單獨獲得殊榮；泰勒絲被選為時代年度風雲人物後，要拍照時，她問「我可以帶我的貓去嗎？」（路透）

封面故事／時代人物 泰勒絲+藍眼貓

2023-12-17 11:06
哈佛教授說「十餘年前，我注意到在公共場所聽到的歌曲，有一首歌比其他歌曲都好聽，歌詞和音樂都非常引人入勝，堪稱完美，就是泰勒絲的『天生一對』(You Belong With Me)」。圖為You Belong With Me 影片其中一幕。（取自YouTube-Taylor Swift頻道）

封面故事／探泰勒絲現象 哈佛開課：泰勒絲和她的世界

2023-12-17 13:08
死亡谷國家公園的惡水盆地的日落之景。（圖：作者提供）

旅遊／重遊死亡谷 探沙漠奇觀

2023-12-17 01:02

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了