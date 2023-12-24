城市傳真／街頭裝置藝術 融入洛城生活

洛杉磯的威尼斯海灘，CVS大門上的芭蕾小丑，用意在反映威尼斯海灘隨處可見的街頭藝人。（谷歌地圖截圖)

洛杉磯 街頭其實充滿了各式各樣的裝置藝術，只是有些太融入周遭環境，有些則早已成為生活的一部分，因此被市民所忽略。其中之一是金融區商業大樓門口的「Corporate Head」（企業頭腦），另一個則是威尼斯海灘一家CVS大門上的Ballerina Clown（芭蕾小丑）。

Atlas Obscura網站介紹，位在725 S Figueroa Street商辦大樓門口的「Corporate Head」，已經成為整棟建築的一部分，如果不是特別注意，很可能就和它擦身而過了。

洛杉磯街頭的「Corporate Head」，已經成為整棟建築的一部分，意在諷刺西方社會已被消費文化與資本主義所吞噬，一頭栽進去而不自知。（谷歌地圖截圖)

這座青銅雕像是由鄉村歌手兼視覺藝術家Terry Allen在1990年所打造的，意在諷刺西方社會已被消費文化與資本主義所吞噬，一頭栽進去而不自知。雕像下的銘版清楚地說明了它存在的意義，「大家都說我有一顆商業頭腦，他們要我放手去做，所以我就一頭栽了進去，他們說要務實（concrete），所以我就變成了孔固力（意為水泥，concrete），最後他們說，少年啊，用力大賺特賺，我真的盡了全力」。

威尼斯海灘眩人耳目的東西很多，但是多數人應該不會忘記CVS大門上的芭蕾小丑。這具由纖維玻璃、鋁與鋼筋製成的舞伶，是由雕塑師Jonathan Borofsky在1988年所設立，用意在反映威尼斯海灘隨處可見的街頭藝人。

事實上，懸空的右腳其實是會舞動的，只是店家不常讓它跳舞。儘管如此，Atlas Obscura說，比起跟計程車司機說，街口數過去第三家，或是在那間髮廊後面停車，說就是要停在255 Main Street路口的Ballerina Clown下面，應該更為容易。