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城市傳真／好萊塢標誌 歡慶100歲

編譯陳盈霖
洛杉磯的「好萊塢」標誌慶祝100歲。（美聯社）
洛杉磯的「好萊塢」標誌慶祝100歲。（美聯社）

全球最具標誌性、也最「上鏡」的地標之一，好萊塢標誌（Hollywood landmark，又稱Hollywood Sign），8日慶祝100周年。該標誌於1923年12月8日首次亮相，最初興建的目的，是替高檔社區房地產開發做廣告。

原為房產開發廣

France 24報導，這個由九個字母組成的標誌，出現在相當多的好萊塢電影中，想讓觀眾知道電影是以洛杉磯為背景的導演，都會將好萊塢標誌入鏡。這個標誌也見證現實生活中的悲劇：英國出生的女演員佩格·恩特維斯特（Peg Entwistle），1932年爬上好萊塢字母「Ｈ」上一躍而下，結束年輕短暫的一生。

如今已是來洛杉磯的遊客必遊景點之一，該標誌最初是作為高檔房產社區開發的廣告，一開始有13個字母。在其第一個十年中，它經常被成千上萬燈泡點亮，「HOLLY」、「WOOD」和「LAND」，彷彿成為山腳下提供理想住宅的燈塔。

1940年代，這些字母慢慢看著有點破舊。根據洛杉磯時報，字母H遭到破壞，當地人忍無可忍，一度要求市府將其拆除。

洛杉磯的「好萊塢」標誌慶祝100歲。（歐新社）
洛杉磯的「好萊塢」標誌慶祝100歲。（歐新社）

1949成娛樂業象徵

然好萊塢商會（Hollywood Chamber of Commerce）意識到這是個轟動的商標，提出修復它，但最後「LAND」四個字母需去除，讓標誌代表整個好萊塢，而不僅是時尚地產區。1949年，新修復的標誌上只有好萊塢。此時，好萊塢也已成為這座城市娛樂產業象徵。

為修復這個標誌，搖滾教父庫柏（Alice Cooper）率先捐贈2萬8000元，其餘包括鄉村歌手奧特里（Gene Autry）、花花公子創始人海夫納（Hugh Hefner）也加入贊助行列（庫柏贊助第一個O、奧特里贊助第二個L，海夫納是Y）。

替換的字母有44呎高，由鋼製成。好萊塢標誌信託基金會（The Hollywood Sign Trust）表示，去年為紀念100周年而進行的重新粉刷，使用近400加侖油漆和底漆。

與大多數地標不同，好萊塢標誌通常晚上不會亮燈，大部分原因是因附近居民反對。但基金會主席札林納姆（Jeff Zarrinnam）表示，它可能會再次閃耀。

「我們正制定一個計畫，希望在非常特殊的場合上點亮它」他說，「洛杉磯將舉辦非常重要的體育賽事，如FIFA世界杯，我們還將舉辦2028年奧運，在這類賽事上，我們希望能點亮好萊塢標誌。」

好萊塢 字母 洛杉磯

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