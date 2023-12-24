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百科／印度奶茶 天天喝 抗發炎

編譯周靜芝
印度奶茶加上肉豆蔻、小豆蔻、生薑、肉桂和八角等香料，具有消炎作用。（本報系資料照片）
印度奶茶加上肉豆蔻、小豆蔻、生薑、肉桂和八角等香料，具有消炎作用。（本報系資料照片）

慢性發炎是許多疾病的先兆，南卡羅來納大學癌症預防與控制專案主任赫伯特(James Hébert)數十年來致力研究飲食如何引發或舒緩體內的慢性發炎；他創立了「膳食炎症指數」(Dietary Inflammatory Index, DII)，對食物引起的發炎反應或抗炎作用進行評分。

赫伯特的工作也影響了他的飲食習慣。他在接受「商業內幕」(Business Insider)訪問時表示，他最喜歡喝的舒緩炎症飲品之一就是印度奶茶(chai tea)。他說，基於對炎症的深入瞭解，讓他選擇飲用印度香料奶茶(masala chai)，現在他每天都會喝。

赫伯特指出，他調製的印度奶茶有滿滿的香料，包括肉豆蔻、小豆蔻、生薑、肉桂和八角，這些香料因含有酚類化合物與類黃酮等抗氧化劑，普遍具有消炎作用。

印度奶茶降低了赫伯特對布洛芬(ibuprofen)等非類固醇抗炎藥(NSAIDs， 一種止痛藥)的需求；布洛芬可用來減輕炎症、緩解身體疼痛、腫脹或發燒。赫伯特表示，他從2011年起便停止服用非類固醇抗炎藥了。

此外，小豆蔻、肉桂和肉豆蔻等香料能讓這款飲料喝起來有甜味，赫伯特說，這也使得不須過度添加甜味劑。赫伯特的奶茶食譜中添加了蜂蜜，可隨個人的喜好增減用量。黑胡椒粉也是不可少的配料，因為黑胡椒能提高薑黃(turmeric)中的抗炎化合物薑黃素(curcumin)的生物利用度。

赫伯特說，奶茶中還可添加其他香料，如八角、辣椒粉或白胡椒、香草或任何能增強飲料風味或抗炎功效的配料；此外，也可以把新鮮生薑換成乾薑。乾薑的效果更強，但赫伯特認為，乾薑的味道沒有新鮮生薑好。

製作印度奶茶時，赫伯特會將茶、所有香料和磨碎的新鮮生薑放入一個大鍋中，加入一升開水。也可以用兩個濾茶球來盛放配料，一個放鮮薑、另一個放其他香料和茶；或者直接將所有配料放入水中，然後再過濾。

赫伯特說，他會讓所有材料一起浸泡5分鐘；喜歡的話，也可以浸泡更長時間，這樣味道會更濃，消炎效果也更強，最後再加入蜂蜜和牛奶。

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