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百科／最健康早餐「1份4.23元」 百歲人瑞天天這樣吃

編譯周靜芝
玉米餅包黑豆飯的膳食中含有大量有益健康的成分。(本報資料照片)
玉米餅包黑豆飯的膳食中含有大量有益健康的成分。(本報資料照片)

早餐是一天中最重要的一餐，這是眾所周知且毋庸置疑的事。經過一段時間的睡眠，身體缺乏營養，需要補充食物來為一天的開始提供所需的能量。

根據CNBC報導，研究長壽的專家布特納(Dan Buettner)表示，他在研究百歲人瑞所吃的食物時，在哥斯大黎加的尼科亞(Nicoya)發現了世界上最健康的早餐。

布特納說，這道簡單的玉米餅包黑豆飯的膳食中含有大量有益健康的成分，裡面塞滿了黑豆、米飯、洋蔥、辣椒以及當地的香料。

布特納指出，這道玉米粉製成的薄餅嚼起來帶有堅果味，是全穀物、低升糖指數的複合碳水化合物最佳來源。

在用爐火烘烤餅皮時，木灰能分解玉米的細胞壁，使菸酸(niacin)，也就是一種有助細胞信號傳遞與DNA修復的維生素B發揮作用，並釋放出胺基酸(amino acids)供人體吸收。

布特納說，黑豆含有與藍莓相同的抗氧化劑花色素苷(anthocyanins)；除了具有清潔腸道、降低血壓和調節胰島素功能，還富含葉酸、鉀與維生素B群。黑豆和米飯的組合，提供了完整的蛋白質，也是身體健康所需的所有胺基酸。

尼科亞居民還用當地的一種「圓豆」(peaberry)的果實製作咖啡，這種豆子含有抗氧化劑與促進新陳代謝的咖啡因。

此外，用醋、胡蘿蔔與辣椒製成的「辣醬」(chilero)也為這道早餐增添了益生菌和薑黃素；薑黃素已被證明是一種能抗氧化、抗炎與抗癌的化合物。

布特納說，這份早餐只花費4.23元，這個價格對於發現尼科亞居民的長壽祕訣來說十分值得。

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