料理功夫／胡蘿蔔炒藕片

胡蘿蔔炒藕片

蓮藕是我們家喜歡吃的菜餚。蓮藕可清炒，可涼拌，也可炸藕盒，不管怎麼做都好吃。

材料：

半磅蓮藕1節、胡蘿蔔半根、新鮮菇類3粒、青蔥2支、蛋1個、火腿肉80克、植物油1大匙、精鹽1小匙。

胡蘿蔔炒藕片材料

作法：

1.蓮藕、胡蘿蔔、蘑菇分別切薄片，青蔥切段，火腿肉切條。

2.起油鍋，煎雞蛋 ，再切條。

3.油鍋加熱，藕片和胡蘿蔔片下鍋，以小火煎一下，翻面再稍微煎一下；接著加入蘑菇、蔥段和火腿肉，撒入精鹽，中火煸炒，最後倒入蛋絲一起煸炒，即可出鍋。

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