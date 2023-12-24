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料理功夫／人氣聖誕佳肴 馬鈴薯泥

劉若華
聖誕佳肴 馬鈴薯泥
聖誕佳肴 馬鈴薯泥

2023年聖誕節到了！除了交換禮物，享用聖誕大餐也是亮點，而美國人的主食——馬鈴薯料理更是不可或缺，此道「入口即化馬鈴薯泥」色、香、味、形、意皆具，是夫家每年聖誕節必會出現的美食之一，每每尚未出爐就香味四溢，入口口感鬆軟綿密滑順，每一口都是幸福的滋味，大家不妨試試，您一定會喜愛。

材料：

中型褐色馬鈴薯（Russet Potatoes）4顆（約2.75磅）、罐頭奶油雞湯（Cream of Chicken Soup）5 - 6盎司、鮮奶1/2杯、長期熟成切達起司絲（Shredded Sharp Cheddar Cheese）1/2杯、酸奶油（Sour Cream）3/4杯、鹽少許（可免）、中小型烤皿1個、早餐玉米片（Corn Flakes）適量（足以鋪蓋馬鈴薯泥的量）、食物儲存袋1個、奶油1/3條。

馬鈴薯泥食材
馬鈴薯泥食材

作法：

1.首先將馬鈴薯洗淨，蒸煮至熟軟度足以讓筷子輕易插入，放涼後去皮放入容器內，以器具壓碎。

2.將奶油雞湯、鮮奶、起司絲、酸奶油加入容器內，以電動攪拌器攪打馬鈴薯成泥狀且配料充分攪勻，嘗試味道以決定要否加鹽。

3.將馬鈴薯泥倒入烤皿內且鋪平，送入已預熱至350℉的烤箱中層烤25分鐘。

4.利用烘烤的時間將早餐玉米片倒入食物儲存袋，封住袋口，以雙掌或擀麵棍稍微壓碎玉米片。

早餐玉米片入袋內稍微壓碎。
早餐玉米片入袋內稍微壓碎。

5.取出烤皿，將碎玉米片均勻撒在烤馬鈴薯泥上。

6.微波融化奶油，趁熱均勻地淋在碎玉米片上，再將烤皿送回烤箱續烤5分鐘，稍待一會移出，令人胃口大開的烤馬鈴薯泥即成。

將碎玉米片均勻撒在烤馬鈴薯泥上，再將溶化的奶油均勻地淋在碎玉米片上，送回烤箱續烤...
將碎玉米片均勻撒在烤馬鈴薯泥上，再將溶化的奶油均勻地淋在碎玉米片上，送回烤箱續烤5分鐘。

小叮嚀：

1.褐色馬鈴薯最適合烘烤和油炸，許多人也用來製作馬鈴薯泥，是料理方式最多元的品種。

2.製作馬鈴薯泥，馬鈴薯先以水蒸或水煮，熟後質地濕潤；以微波或烘烤方式處理亦可，唯熟後質地較乾，於此情況下或須增加液態材料的使用量。另外，馬鈴薯蒸煮熟後再去皮，營養不流失，外層的薯肉也不會散開。

3.無肉不歡者，可以適量的拌入已熟的培根、絞肉或海鮮。

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