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人物／玩遍美國 尋華人先民足跡

／記者楊青
在哈薩克斯坦阿拉木圖市（Almaty）與披頭四銅像合影。（梁掌球提供）
在哈薩克斯坦阿拉木圖市（Almaty）與披頭四銅像合影。（梁掌球提供）

這些年，梁掌球走訪了美國50個州中的47州，每到一個州一個地方，都特別關注華人先民在留下的足跡和故事，收穫不少意外和驚喜。

每到一處，他都喜歡和當地人聊天。幾年前他走訪了蒙大拿州一個叫Butt的小鎮，中文名字叫「孤岡」，表面上看不到這個無名小鎮和華人有什麼關係，但和當地人聊天後才發現，這原來是一個採礦小鎮， 1920年高峰時很多華人礦工在當地生活，當地還有中國城，當時是全美最大的華埠

梁掌球通過旅行文字和圖片將華人先民在美足跡重新介紹給世界。（楊青翻拍）
梁掌球通過旅行文字和圖片將華人先民在美足跡重新介紹給世界。（楊青翻拍）

小鎮有華人開的洗衣店、雜貨店，還有幾家華人經營的妓院。梁掌球說，他去的時候依然能夠隱約看到當年華埠整條街的樣子，一個老舊的華人雜貨舖依舊存在，只是幾年前改造成了博物館。當地還有一家全美國最古老的華人餐館「北京樓」，當地人的後代說，這家「北京樓」從1911年就已經開始營業，至今已是第五代，是全美最古老的仍然營業的中餐館。可惜他去的那天店家剛好關門休息，沒有口福，但他還是率先將這顆從歷史塵埃中拾到的珍珠介紹給了民眾。數月後，《洛杉磯時報》專文介紹了孤岡華埠和北京樓。

梁掌球這些年曾走訪賓夕法尼亞州「葛底斯堡會戰」（Gettysburg campaign）戰場舊址 ，這場1863年6月3日開始持續七個星期的慘烈戰役，南北軍雙方傷亡超過6萬4000人，成為美國南北戰爭的轉折點。在那裡，梁掌球發現了當年的北方聯軍中曾有四名華人，其中三人來自廣東，一人來自香港。因為來美時改了名字，他們甚至連祖姓也沒有留下來，但他們登記了來自何處，也因此為後人留下了發現他們的印記。這些華人士兵的名字，最後都刻在當地的紀念碑上。

亞利桑納州小山城Jerome，梁掌球稱它為「美國的台灣九份」，並介紹給了華人民眾。小城的發展始於採礦業，最初有上千礦工在當地居住，其中包括不少華人礦工，當地的一條街至今還保持了china steps的名字，沿街的建築很像南洋風格的騎樓，當時華人居住的街區，現在仍然保存著原來的樣子。

當地人的後代介紹，早年有一位華人餐館的老闆，在大批華工離去後依然留在當地經營，一直守著餐館直到自己老去。後來其他族裔的移民接手了這家餐館，當年的老照片依然留在餐館的牆壁上，照片中掌勺的大廚正是華人的樣子。

梁掌球不久前當選美國旅遊作家協會(Society of American Travel Writers，SATW)美西地區主席，下轄美國西部13州300名會員，成為北美地區歷史最悠久、規模最大的旅遊作家協會65年歷史中，首位華人和亞裔地區主席。

事實上，早在2016年，他就擔任SATW年會主席，邀請150多位美國和加拿大旅遊作家前往中國旅遊觀光，通過這些旅遊作家的文字和照片將中國的旅遊資源介紹到世界各地；2017年獲「最具深度小眾體驗旅行家獎」。除了旅行寫作外，他曾協助香港旅遊局(HKTB)、中國上海春秋旅行社美國分公司、國泰航空和中國南方航空等推廣服務。

在奧克拉荷馬州與「大腳怪」合影。（梁掌球提供）
在奧克拉荷馬州與「大腳怪」合影。（梁掌球提供）
梁掌球不久前當選美國旅遊作家協會美西地區主席，成爲這個北美地區歷史最悠久、規模最...
梁掌球不久前當選美國旅遊作家協會美西地區主席，成爲這個北美地區歷史最悠久、規模最大的旅遊作家協會65年來，首位華人和亞裔地區主席。（記者楊青／攝影）

華人 華埠 香港

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