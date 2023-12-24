人物／走遍世界 梁掌球分享感動

土耳其夜景。（梁掌球提供）

洛杉磯 政商達人梁掌球變身旅遊達人，13年間走遍全美各地和世界大城小鎮，將地球村的千山萬水和風土民情介紹給華人民眾，包括許多深埋在美國歷史塵埃中的華裔先民足跡，明珠再現，廣為人知。

從小生長在香港，梁掌球在定居洛杉磯之前，先後在加拿大、英國和美國留學和工作，2010年變身國際旅遊記者前，他在洛杉磯經營自己媒體和廣告公司。一個偶然的機會，喜歡旅遊的他變成了旅遊作家，十餘年他幾乎跑遍全美50個州和加拿大主要省會和大都市，足跡同時跨越全球五大洲，美景美文見諸《漫旅(Travel+Leisure)》、《私家地理(Travel +)》、《度假(Holiday)》等旅遊雜誌和在線旅遊平台《旅行獅》。

「這些年很幸運去了很多地方，留下很多難忘經歷」，和喜歡宮崎駿動畫一樣喜歡美食的梁掌球笑言，「溫哥華的美食是全北美最棒的」，連美食都會洛杉磯都得擼起袖子使勁趕。

墨西哥旅遊節。（梁掌球提供）

梁掌球形容自己是「超級英式足球 迷」，尤其是四年一度的世界盃一定不會錯過。他至今已現場觀看了六屆世界盃足球賽，1994年的美國，2006年全家飛到德國慕尼黑看了三場球賽， 2010年去了南非，2014年巴西，2018年俄羅斯， 2022年和家人及幾位中學好友一起相約卡達。

「這些經歷都成為終身難忘的記憶」，每到一處，他們都會在球賽之後再待上一、兩個星期，走訪大街小巷，遍嘗特色美食，瞭解當地文化、歷史、百姓故事和風土人情，梁掌球將這些難忘的感受和感動，一一分享給他的讀者。

這些年數不清的旅行中，日本 的中山道七天徒步行印刻在梁掌球的難忘記憶中。從京都到東京的中山道，是日本江戶時期第一條古代官道，當時的日本人無論是經商或拜見幕府，幾乎全憑一雙脚，中山道也因此成了日本經濟變遷和文化交匯的珍貴記憶。

梁掌球說，日本保護文物令人印象深刻。沿途走了一個星期，親身體會到日本大城市之外純樸的鄉村氣息，濃厚的古樓古風，加上沿途各種美食，整個行程印象非常深刻。日本有五條類似的古代官道，相當值得探索。

梁掌球說，相比大城市，他往往更喜歡小城鎮獨特的味道，尤其是那些尚未被旅遊大軍攻占的小城小鎮，包括貴州北部的小城鎮鎮遠，很少人知道，彼山彼水卻驚為天人。南美厄瓜多爾古城Cuenca、秘魯古城Cuzco，鄉土氣息撲面而來。

而克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)是捷克保存最完好的中世紀小城之一，依山傍水，被譽為「世界最美小镇」之一，「我去的時候周圍不少遊客，但是夕陽西下人群散去之後，別有一番風味，一杯啤酒，看太陽慢慢西沉，那一刻，世界都不存在了。」

梁掌球這些年幾乎走遍了中國大陸的名山大川，「黃山是未來要去的地方；四川成都和重慶，以及陝西渝林，都是我去了還想再去的地方；還有廣西和雲南久負盛名的梯田，做夢都想去」。

梁掌球表示，與美國及其他旅遊國家相比，中國的很多景點景區有改善和發展的空間。他認為，中國很多地方政府都有好大喜功的趨勢，城市公眾景點千篇一律，沒有地方特點。近年中國不少旅遊城市都有旅遊商業街，國際遊客希望看到的是琳瑯滿目的地方特色，但事實卻是，無論是銷售的商品還是食品都非常雷同，失去了旅遊吸引力。

仿古街也是遍地開花，有的相當成功，有的則做得不倫不類；還有的內陸城市也學沿海城市，開設水族館，或現代新興城市中也豎起了巨大的張飛像，都讓人哭笑不得。他表示，虛假的旅遊景點，旅遊作家和外國遊客都不會喜歡。