人物／走遍世界 梁掌球分享感動
洛杉磯政商達人梁掌球變身旅遊達人，13年間走遍全美各地和世界大城小鎮，將地球村的千山萬水和風土民情介紹給華人民眾，包括許多深埋在美國歷史塵埃中的華裔先民足跡，明珠再現，廣為人知。
從小生長在香港，梁掌球在定居洛杉磯之前，先後在加拿大、英國和美國留學和工作，2010年變身國際旅遊記者前，他在洛杉磯經營自己媒體和廣告公司。一個偶然的機會，喜歡旅遊的他變成了旅遊作家，十餘年他幾乎跑遍全美50個州和加拿大主要省會和大都市，足跡同時跨越全球五大洲，美景美文見諸《漫旅(Travel+Leisure)》、《私家地理(Travel +)》、《度假(Holiday)》等旅遊雜誌和在線旅遊平台《旅行獅》。
「這些年很幸運去了很多地方，留下很多難忘經歷」，和喜歡宮崎駿動畫一樣喜歡美食的梁掌球笑言，「溫哥華的美食是全北美最棒的」，連美食都會洛杉磯都得擼起袖子使勁趕。
梁掌球形容自己是「超級英式足球迷」，尤其是四年一度的世界盃一定不會錯過。他至今已現場觀看了六屆世界盃足球賽，1994年的美國，2006年全家飛到德國慕尼黑看了三場球賽， 2010年去了南非，2014年巴西，2018年俄羅斯， 2022年和家人及幾位中學好友一起相約卡達。
「這些經歷都成為終身難忘的記憶」，每到一處，他們都會在球賽之後再待上一、兩個星期，走訪大街小巷，遍嘗特色美食，瞭解當地文化、歷史、百姓故事和風土人情，梁掌球將這些難忘的感受和感動，一一分享給他的讀者。
這些年數不清的旅行中，日本的中山道七天徒步行印刻在梁掌球的難忘記憶中。從京都到東京的中山道，是日本江戶時期第一條古代官道，當時的日本人無論是經商或拜見幕府，幾乎全憑一雙脚，中山道也因此成了日本經濟變遷和文化交匯的珍貴記憶。
梁掌球說，日本保護文物令人印象深刻。沿途走了一個星期，親身體會到日本大城市之外純樸的鄉村氣息，濃厚的古樓古風，加上沿途各種美食，整個行程印象非常深刻。日本有五條類似的古代官道，相當值得探索。
梁掌球說，相比大城市，他往往更喜歡小城鎮獨特的味道，尤其是那些尚未被旅遊大軍攻占的小城小鎮，包括貴州北部的小城鎮鎮遠，很少人知道，彼山彼水卻驚為天人。南美厄瓜多爾古城Cuenca、秘魯古城Cuzco，鄉土氣息撲面而來。
而克鲁姆洛夫(Cesky Krumlov)是捷克保存最完好的中世紀小城之一，依山傍水，被譽為「世界最美小镇」之一，「我去的時候周圍不少遊客，但是夕陽西下人群散去之後，別有一番風味，一杯啤酒，看太陽慢慢西沉，那一刻，世界都不存在了。」
梁掌球這些年幾乎走遍了中國大陸的名山大川，「黃山是未來要去的地方；四川成都和重慶，以及陝西渝林，都是我去了還想再去的地方；還有廣西和雲南久負盛名的梯田，做夢都想去」。
梁掌球表示，與美國及其他旅遊國家相比，中國的很多景點景區有改善和發展的空間。他認為，中國很多地方政府都有好大喜功的趨勢，城市公眾景點千篇一律，沒有地方特點。近年中國不少旅遊城市都有旅遊商業街，國際遊客希望看到的是琳瑯滿目的地方特色，但事實卻是，無論是銷售的商品還是食品都非常雷同，失去了旅遊吸引力。
仿古街也是遍地開花，有的相當成功，有的則做得不倫不類；還有的內陸城市也學沿海城市，開設水族館，或現代新興城市中也豎起了巨大的張飛像，都讓人哭笑不得。他表示，虛假的旅遊景點，旅遊作家和外國遊客都不會喜歡。
梁掌球表示，美國的旅遊作家也常常對中國旅遊景點和城市的英文和外語表述感到匪夷所思，比如「藥店」用中文「法瑪西」取代，「糕點店」成了中文「杯克瑞」，還有中文直接翻譯成中國拼音，「警察」的背後寫的是中文拼音「Jingcha」，也讓外國遊客感到不知所云。
上一則
人物／玩遍美國 尋華人先民足跡
下一則
FB留言