星座／12月24日至12月30日 處女座幸運降臨 雙魚座打好基礎

2023年12月24日至12月30日12星座運勢如何？

牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著

別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把

它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情

，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作

上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。

運色彩：象牙白

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂

甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資 作為本周的

重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點

。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸

道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：月光藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，

收穫將比平時多很多。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起

眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而

答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：梅子青

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得

到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。

幸運色彩：草根白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

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