星座／12月24日至12月30日 處女座幸運降臨 雙魚座打好基礎
2023年12月24日至12月30日12星座運勢如何？
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著
別人，多和自己對比，才不會迷失道路。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把
它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：天蠍座
貴人星座：水瓶座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情
，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作
上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平，能省錢就是賺錢。
運色彩：象牙白
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂
甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：金牛座
貴人星座：水瓶座
處女座
總運指數：★★★★★
幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本周的
重心，多放些心力，將能有所斬獲。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★★★☆
活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點
。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：獅子座
貴人星座：天秤座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸
道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。
幸運色彩：月光藍
速配星座：水瓶座
貴人星座：雙魚座
射手座
總運指數：★★★★☆
自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，
收穫將比平時多很多。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起
眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
水瓶座
總運指數：★★☆☆☆
本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而
答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。
幸運色彩：梅子青
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
雙魚座
總運指數：★☆☆☆☆
本周不受運氣青睞，無論是追愛還是追逐夢想都顯得舉步維艱。過度急於獲得一個結果，得
到的往往是失望，踏踏實實打好基礎此時會更有意義。
幸運色彩：草根白
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
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