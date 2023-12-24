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周日動動腦／菲律賓的官方語言是什麼？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.《金銀島》（Treasure Island）的作者羅伯特．史蒂文生（Robert Louis Stevenson）出生在蘇格蘭的哪個城市？

2.中國最早的中醫書是哪一部？

3.菲律賓的官方語言是什麼？

4.在眾多以聖誕節為主題的好萊塢電影當中，哪一部的觀看次數最高？

5.西元1608年，有一位荷蘭光學家無意中發現將兩張玻璃片組合起來，竟能看清遠處之景象。此後何人根據此構想而製造出望遠鏡？

6.2023年諾貝爾醫學獎得主之一的卡里科女士，是出生在哪個國家的生技學家？

7.「你走你的陽關道，我走我的獨木橋。」其中的陽關道是指通往哪裡的道路？

8.在紐西蘭取景拍攝的電影不少，請在字盤中找出四部。

9.有些動物的名稱裏有魚字但卻不是魚類。請找出三個。

10.義大利歌劇作曲家普契尼（Giacomo Puccini)的代表作除了《杜蘭朵》中的《公主徹夜未眠》，還有什麼？請在字盤中找出兩個。

答案：

1.愛丁堡 2.黃帝內經 3.他加祿語 4.小鬼當家 5.伽利略 6.匈牙利7.西域 8.納尼亞傳奇、魔戒、金剛狼、末代武士 9.鮑魚、墨魚、章魚 10.波西米亞人、蝴蝶夫

義大利 諾貝爾 聖誕節

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