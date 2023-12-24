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養生／每天做「費力運動」2分鐘 降低早死風險

王郁婷／輯譯
研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)
研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動，就能降低早死風險達18%。即使在跑步機上跑個幾分鐘，都能促進身體健康。(本報資料照片)

一項研究指出，每天只要進行兩分鐘的費力運動（vigorous activity），就能降低早死風險達18%。研究人員指出，只需上樓梯，在公園裡跑來跑去或跳繩，就可以算「費力運動」。

澳洲雪梨大學的科學家分析70000名英國人的數據，觀察他們一周的運動頻率，並追蹤他們的健康狀況長達七年。參與受試者平均年齡60多歲，性別分布平均，他們配戴手腕追蹤器一周，用以衡量進行費力運動的時間。研究人員將這些數據和死亡率或心臟病癌症等發生率進行比較。

其中一項結果顯示，每周進行15分鐘（平均每天2分多鐘）費力運動的人，跟每周只做2分鐘費力運動的人相較，在研究期間死亡的可能性降低了18%。不過，運動時間再多一點更好，那些每周進行費力運動53分鐘（平均每天7分半鐘）的人，跟每周只做2分鐘的人相較，死亡率降低了36%。

跑步、跳繩和走樓梯

主要研究者Matthew Ahmadi博士說，「在一周短時間內累積費力運動，可以幫我們活得更久。」沒時間是現代人缺乏運動最常見的藉口，「我們的研究證實，像這樣短時間的累積，也能達到成效。」他說，費力運動包括跑步、游泳、跳繩和走樓梯。(資料來源／英國每日郵報)

心臟病 澳洲 癌症

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