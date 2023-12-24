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養生／營養高麗菜防癌 保護心血管

王郁婷／輯譯
高麗菜有大量的維生素C。（本報資料照片）
高麗菜有大量的維生素C。（本報資料照片）

高麗菜富含多種營養成分，連上一代蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire），在拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）期間也深深愛上。高麗菜耐放、耐吃，屬於十字花科家族之一，除了常見的綠色高麗菜，還有常用在沙拉的紫高麗菜，營養價值頂尖。美國營養師Maxine Smith說，「避免長時間烹調」是留住營養價值的重要關鍵。

富含維生素C

一般人習慣從水果中獲取維生素C，事實上高麗菜也提供大量的維生素C。身體不會產生維生素C，必須從食物中獲取，維生素C有助鐵質吸收，協助產出膠原蛋白，也與增強免疫系統有重要關係。

極佳纖維來源

美國農業部指出，兩杯切碎的高麗菜含有近5克纖維，有助緩減便祕、降低膽固醇，並改善消化系統健康。

改善骨骼健康

高麗菜富含維生素K，對骨骼健康和凝血功能非常重要。根據美國農業部的數據，一杯煮熟的高麗菜含有68微克的維生素K。雖然維生素K缺乏不常見，但某些疾病如乳糜瀉、潰瘍性結腸炎的人，容易缺乏維生素K。維生素K不足會導致骨骼脆弱，罹患骨質疏鬆症的風險增加。

減肥者好選擇

高麗菜的熱量非常低，一杯煮熟的高麗菜只有34大卡，是控制體重者的好選擇。

有利心臟健康

高麗菜是十字花科蔬菜一員，已被證實有抗發炎作用，對有心臟病風險的人是非常好的食物。根據「英國營養學雜誌」（British Journal of Nutrition）2021年發表的一項研究，吃更多十字花科蔬菜（高麗菜、花椰菜、球芽甘藍等）的女性，發生腹主動脈鈣化的風險降低46%，腹主動脈鈣化被認為是導致心血管疾病的重要因素。

有助對抗癌症

根據美國國家癌症中心的說法，十字花科蔬菜含有硫代葡萄糖苷，它是一種有機硫化物，在烹飪、咀嚼、消化過程中，會轉為具有生物活性的代謝產物，有極高的抗氧化能力，被認為有防癌功效。( 資料來源／health.com)

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