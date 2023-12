談藝／西部片 槍桿子出正義

1952年「日正當中」電影海報。(取自維基共享資源)

一個長周末,美國電視重播經典西部片,1957年「龍爭虎鬥」(Gunfight at the OK Corral),大明星,真人真事,正義凜然。槍戰令人想到德州 艾爾帕索美術館,雕塑家西美尼茲Luis Jimenez, 1940–2006經典作「牧童,馬和槍」,看了一樣使人興奮。(西美尼茲事略,艾爾帕索風情詳後記)

「美國西部靠槍打下來」,好萊塢拍過太多西部片,與印地安人爭地「篷車浴血戰」,與墨西哥 人奪城「阿拉摩」,找回白人女孩「搜索者」,為錢廝殺「大鏢客」,還有「殺無赦」,「吊人樹」,「原野奇俠」,「錦繡大地」,「赤膽屠龍」,「北國尋金記」,「虎豹小霸王」,「西部開拓史」……然而,大卡司和趣味之餘,觀眾所得是否實在?

那什麼叫實在?既然打鬥,就有是非黑白,分界線是正義。正義,就是勇敢去做對的事,哪怕犧牲性命。西部武打若不談正義,或含糊以過,不算滿分的西部片。

1957年的經典西部片「龍爭虎鬥」(Gunfight at the OK Corral),是1881年發生的真人真事。(取自維基共享資源)

OK牧場槍戰 西部精神

「OK牧場」槍戰,1881-10-26清晨,亞利桑納州,疲馬郡,墓碑鎮Tombstone, Pima, Arizona,越州道I-10的支流,AZ-80。駕車所見,立詩為證:

灌木叢匍匐旱地,仙人掌叉天孤立。

荊棘滾地花葉墜,老天不賜一滴水。

如此荒野竟有人住,竟有人選這兒搏命!

歷史記載,OK牧場槍戰正義一方,厄普家三兄弟都是警長,外加神槍手哈勒地Doc Holliday。另一方是克蘭頓父子的「牛仔幫」,九個人犯案累累。說是OK牧場決鬥,前後牽涉好幾件槍殺案,克蘭頓想剷除擋路的警長,厄普想消滅為害地方牛仔幫,終於克蘭頓下帖,在OK做個了斷。

當天拂曉,雙方13人見面拔槍,激烈快速,紀錄上實戰20秒,電影拍得長。警長方面兩人輕傷,牛仔幫三人死亡,其他竄逃。勝負雖然懸殊,幾個月後克蘭頓報仇,暗殺了厄普兩個弟弟。又過不久,二哥維亞‧厄普(Wyatt Earp)再度得到哈勒地相助,終於捕殺三個主謀。

維亞‧厄普一生子彈裡滾,80歲去世算長命,依願葬加州 扣馬鎮Colma。大熱天從矽谷開車去,享受當地濕涼海風,厄普選得對,這兒老天終年給水。

警長該不該私下和匪徒決戰,百年前都說,「應該!」警長批拚生命追殺匪徒,換取社會安寧,這就是正義。

美軍當年在伊拉克農家,捕捉海珊總統;海豹部隊空降巴基斯坦首都,擊斃911主謀賓拉丹;2022飛彈在黎巴嫩炸死伊斯蘭國ISIS首腦。有人指責美國不該闖入他國殺人,但美國人問,賓拉丹差人潛入美國,劫持飛機撞向世貿大樓,死亡3000人又怎麼說?如果循法律途徑告發,總有國家藏匿賓拉丹,刑事案變成政治事件,國際間吵鬧不休,不了了之,3000美國人就白死了,世貿白倒了?既然有人要顛倒是非,那咱硬幹,OK牧場槍戰,西部精神上場。

OK一再重拍,「龍爭虎鬥」畢蘭卡斯特演厄普,寇克道格拉斯演哈勒地,觀眾黑暗中鼓掌。

日正當中 諷刺正義

筆者推崇1952年的「日正當中」(High Noon)(原著The Tin Star,警徽)。殺人犯釋放出獄,搭中午12時火車到小鎮,集結同夥要殺死逮捕他的警長,當天退休的警長正在教堂舉行婚禮。鎮民不但不幫他,反而怪他是禍源,催他逃走,引開歹徒。結局是警長沒有逃避,來不及脫下新婚禮服,一一殺了歹徒。鎮民歡呼之餘,警長摘下警徽扔在地上,帶新婚妻子離開小鎮。

警長捨身維護正義,卻把代表正義的警徽,丟還沒有正義的小鎮,諷刺得好,沒有含糊以過。「日正當中」由賈利古柏和葛麗絲凱莉主演,得到實實在在的四座金像獎。

我專訪拍攝地,加州中谷Jamestown,當地人叫Jimtown。街道長不及百公尺,有家店,橫木樑上高吊個「死人」,花格衫牛仔褲,雙手綁在背後,粗麻繩吊住脖子。走過下面的高個子縱身一跳,能拍到他腳背,「死人」就晃兩下。招牌Gold Prospecting,淘金店,人為財死嗎?

路中央有家披薩店,我們登上二樓木搭陽台,全鎮盡收眼底。別理會街邊的汽車,當他是馬。浮雲過處,小鎮回到百年前,右邊迎著陽光來了四個彪形大漢,左邊是黑白婚禮服的孤獨警長,一陣槍響,煙消雲散,驚醒了陽台的白日夢。

1962年「雙虎屠龍」電影海報。(作者張至璋提供)

雙虎屠龍 苦澀正義

1962年,有部衝擊性很大的「雙虎屠龍」The Man Who Shot Liberty Valance,東岸來個青年律師,立志在西部建立法治,卻和大壞蛋L.V.水火不容。L.V.單挑他決鬥,就看準要殺這文質彬彬,不會用槍的律師。不料雙方拔槍,壞蛋應聲倒地。律師一戰成名,帶新婚妻子回東岸,選上參議員,內心卻刻著殺人烙印,因為決鬥不是他學法律的正當執法途徑,即使當年合法。

真相大白,原來律師的朋友,藝高膽大的牧場主,私下在暗處備好槍,就等壞蛋先拔槍,立扣扳機,一彈斃命。三聲槍響同時。換成現在,不難以彈道查出誰殺L.V.,但那是上上世紀。然而,牧場主正義相助,內心極為痛苦,因為他的未婚妻,景仰律師的學問為人,移情別戀。牧場主救了朋友,奉送了情人,苦澀的正義。

律師知道真相後毫不隱瞞,記者卻寧願報導律師仍是英雄,因為「當傳說變成家喻戶曉的神話,神話就是事實。」本片因此詮釋多重「正義」的面向:壞蛋自訂的正義,律師的法治邏輯,牧場主內心掙扎,新聞報導的扭曲性。憑這些,本片就該得編劇獎。

「雙虎屠龍」詹姆史都華演律師,約翰韋恩牧場主,李馬文演L.V.。

西部片造就大明星,大明星演正義更紅。

「原野奇俠」亞倫賴德,「搜索者」約翰韋恩和娜妲麗華,「巨人」洛赫遜、詹姆斯狄恩、伊莉莎白泰勒,「吊人樹」賈利古柏和瑪麗亞雪兒,「殺無赦」克林伊斯威特,「錦繡大地」葛利格萊畢克與珍西蒙絲,「赤膽屠龍」狄恩馬丁,「北國尋金記」史都華格蘭傑,「虎豹小霸王」保羅紐曼和勞勃瑞福,「西部開拓史」亨利方達。明星在銀幕上熠熠發光,觀眾在座位上默默沉思。

大明星多如繁星,還輪不到談雷根總統Ronald Reagan呢,還沒談製片,導演,攝影呢,這些留給讀者上網尋找,就像帶票小姐,拿著手電筒對號入座。

本文題目,借用中共「槍桿子出政權」,美國西部是「槍桿子出正義」。槍桿子所代表的,唯一正義。正義激發勇氣,勇氣支撐正義,龍爭虎鬥,日正當中,雙虎屠龍,都是如此。影片雖然老,正義不因時代而改變。

其實美國西部未必都粗曠,有個流傳笑話,一名莽漢騎馬到酒館,拴上馬推門進去,喝了幾杯出來,馬不見了。莽漢火冒三丈,拔槍對天開了兩槍,「誰偷了我的馬,限他十分鐘還來,否則我要做件不甘情願的事。」

莽漢回酒館,喝了十分鐘悶酒,出來一看,馬果然立在門前。他解韁上馬,旁人問,「剛才你說,偷你的馬不還,就要做件不甘情願的事。能請問,是什麼事嗎?」莽漢回答,「我就走路回家!」

我給莽漢按「讚」,難得這美國老兄,擁槍不殺人,接近正義。

墨西哥裔藝術家路易斯‧西美尼茲,為丹佛機場雕塑一匹馬時,因巨馬倒塌,他重傷而孤獨地死在工作室。這匹深藍色、目射紅光、32英尺高的Blue Mustang現豎立在丹佛機場外,紀念西梅尼茲。(取自谷歌截圖)

艾爾帕索美術館前,路易斯‧西美尼茲的作品--彩釉馬雕塑。(作者張至璋攝影)

艾爾帕索風那匹馬

路易斯‧西美尼茲(Luis Jimenez,July 30, 1940–June 13, 2006)著名的墨西哥裔藝術家,任教於休士頓大學,以雕塑巨大的馬聞名。2006年,65歲的西美尼茲在工作室為丹佛機場雕塑一匹馬,完工之際,巨馬倒塌,刺斷他的腿動脈,西美尼茲流血過多,孤獨地死在工作室,為藝術犧牲生命。

兩年後這匹深藍色,目射紅光,32英尺高的Blue Mustang豎立在丹佛機場外,紀念西梅尼茲,應驗「我雖不殺伯仁,伯仁因我而死。」艾爾帕索美術館將他的名作Vaquero,即照片中的彩釉雕塑馬,由室內搬到館外陳列,路人無需購票入館,也能自由觀賞,成為艾爾帕索一景。

艾爾帕索鎮(El Paso),位於德州西南角,與墨西哥華雷斯市以格蘭德河(Rio Grande)為界,華雷斯人口多於艾爾帕索。筆者駕車由西向東進入艾爾帕索,時逢黑夜大雨,左邊艾爾帕索霓虹燈閃爍,右邊河對岸華雷斯燈火稀疏,貧富對比強烈,艾爾帕索成為偷渡,走私,販毒的地盤,美國犯罪率最高城市。

川普的邊界築牆,中心點就在艾爾帕索。當地常是西部片場景,但墨西哥食物葷素鮮美,是文化激發的結果。

去過丹佛機場的人,會注意到那匹神秘的巨馬,可是循線去艾爾帕索發掘西美尼茲的人也許不多,是否有人以中文報導這三者關係,不得而知。現在因為讚揚西部片正義感,牽扯出西美尼茲兩匹馬、艾爾帕索、丹佛機場,可見正義的影響力,多麼凜烈。

想及此,內心多麼凜然。