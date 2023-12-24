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美國現象／首版米老鼠版權到期 成公共財

記者胡玉立
1928年的「威利號汽船米老鼠」版本明年元旦將擺脫迪士尼版權，走入公共領域，成為公共財。（取自維基百科）
1928年的「威利號汽船米老鼠」版本明年元旦將擺脫迪士尼版權，走入公共領域，成為公共財。（取自維基百科）

明年元旦「公共領域日」(Public Domain Day)當天，美國流行文化最具代表性角色「米老鼠」(Mickey Mouse)將擺脫迪士尼版權，走入公共領域，成為公共財。更精確地說，是1928年「米老鼠」首部有聲電影，以米奇和米妮為主角的「威利號汽船」(Steamboat Willie)將成為公共財；只有這第一個版本的米老鼠，超過美國法律規定的95年版權年限，開放供公眾使用。

法學教授兼杜克大學公共領域研究中心主任詹金斯(Jennifer Jenkins)表示，「終於，輪到米老鼠了。這讓我很興奮，因為它很具象徵意義，感覺就像是汽船上的煙囪鳴笛排出煙霧那樣興奮。」

詹金斯提到，美國國會多次延長版權保護年限，「有時還被嘲笑為『保護米老鼠法案』。」

米老鼠的創造者華特·迪士尼(Walt Disney) 於1941年8月13日在佛...
米老鼠的創造者華特·迪士尼(Walt Disney) 於1941年8月13日在佛州邁阿密的潘科斯特酒店(Pancoast Hotel) 拍照。迪士尼最著名的角色米老鼠最早版本將於 2024年成為公共領域。（美聯社）

美聯社指出，迪士尼聲明表示，「米老鼠在1928年短片『威利號汽船』中首次亮相以來，人們就將這個角色與迪士尼故事、經歷和正版產品連在一起；即便『威利號汽船』電影版權到期，這點也不會改變。」

明年起，藝術家和創作者雖可使用米老鼠，但只有「威利號汽船」中那個比較調皮、像老鼠、不說話的米老鼠船長能被公開使用。

迪士尼聲明強調，「更現代的米老鼠版本將不受『威利號汽船』版權到期影響，米老鼠將繼續擔任華特迪士尼公司全球大使，在我們的故事講述、主題公園景點和商品方面發揮主導作用」、「我們將努力防止消費者因未經授權使用米老鼠及其他標誌性卡通人物，而造成混淆」。

可以想見，未來幾年，法院可能會忙於確定哪些是屬於迪士尼所有權的內容。

與此同時，另一著名動物夥伴角色「跳跳虎」(Tigger)，明年也將與他的朋友小熊維尼(Winnie the Pooh)一起出現在公共領域。因為，跳跳虎首次現身的書籍「小熊維尼的房子」(The House at Pooh Corner)明年也96歲了。米恩(A.A. Milne)原創角色小熊維尼，兩年前已進入公共領域。

米老鼠氣球2015年5月出現在巴黎的迪士尼樂園。迪士尼最著名的角色米老鼠最早版本...
米老鼠氣球2015年5月出現在巴黎的迪士尼樂園。迪士尼最著名的角色米老鼠最早版本將於 2024年成為公共領域。（美聯社）

米老鼠的生日 為什麼是11月18日

華特‧迪士尼製作的《汽船威利號》在1928年這一天於紐約79街的殖民地大戲院(Colony Theater)首映，是影史上第一部有聲卡通影片(動畫)。這是米奇第一次與大家見面，只有短短的七分鐘，就造成轟動，許多人湧進戲院，一直到現在米奇仍然是迪士尼經典代表。

迪士尼公司當時還不是一個有名的公司，公司要完成這部史上第一部有聲動畫，需要足夠的經費。當迪士尼先生打算放棄這部電影時，殖民地劇院的老闆哈里·瑞奇巴赫以100美元的代價買下《威利號汽船》兩周的播映權。華特·迪士尼簽了字。就這樣，米老鼠一夜成名，華特迪士尼先生從此聲名大噪。

片內的米老鼠沒有說話，只隨著輕快的音樂躍動和吹口哨。其形象博得觀眾的喜歡，並轟動了全紐約。隨即米老鼠就成了舉世聞名的「明星」。1932年，這部影片更獲得了奧斯卡的特別獎。

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