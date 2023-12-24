封面故事／聖誕節 救鳥行動

by Brantley Chou, 9歲

過完了感恩節，天氣仍然溫和。特利的爸媽進進出出忙著聖誕節 裝飾。特利和弟弟亞頓也屋裡屋外，前院後院跟著跑。

特利家後院有一小段緊鄰社區的自然保護區，沿著五呎高的鐵欄圍牆堆著一個小土山。爸爸媽媽要整地，把後院低的地方填平，所以明春媽媽可以開始種植蔬果。

這個小土山自然成了特利和亞頓的遊樂場。亞頓此時正在和泥漿水，特利爬上土堆好奇地觀察鐵欄外的野生世界。

by Alton Chou, 5 歲

因為已是深秋，許多樹木枝椏半禿，不遠處那顆大楓樹葉子巳全變紅，襯著蔚藍的天空，繪出一幅畫樣的秋景。但不遠的地下，特利看到一隻受傷的鳥，無助地站在落葉上，尾巴拖著幾根藍色的長羽毛，藍灰色的身體骯髒且凌亂。亞頓放下泥漿水也跑到鐵欄旁看鳥，兩個孩子沉默的看牠在落葉上跳動。

秋天乾爽的風帶來清脆的風鈴聲，特利記起掛在風鈴旁…亞頓在幼稚園做的花生醬裹鳥籽的大松果。特利把松果放到鐵欄的另一邊，並叫亞頓去拿來一小杯水。可憐的鳥一定又飢又渴，竟然信任的走近，並伸長脖子喝了好幾口水，然後開始啄松果上的鳥籽。

午餐後孩子們又跑去看那隻鳥，牠縮著頭似乎睡著了。近晚時特利放進一個鋪著舊衣服的鞋盒子。

就這麼簡單，兄弟倆交了一個鳥朋友。這隻幸運的鳥在無助的時候將牠的命運交給兩個善良的小朋友，也開始了一段感人曲折的故事。

第四天，特利放學後直接去游泳課。回家時天色已有些昏暗，一進門亞頓就告訴他，那隻鳥不在了。果真不在了。只有一個空空的鞋盒子，半杯水和那粒大松果。昨夜一定吹了大風，沿著鐵欄落葉積得更深了。

聖誕節一天天近了，節日的氣氛日漸香濃。周五放學回家，媽媽已在後院桌上放了一大卷淺咖啡 色的紙和各色顏料。特利和亞頓要自製今年聖誕包裝紙。兄弟倆吃了些小餅乾和蘋果，換上舊衣服就跑到後院工作。

亞頓拿著泡棉沾上紅綠色的顏料，這兒拍拍，那兒拍拍，到處喜氣洋洋。特利拿著油漆刷大筆大筆的揮毫。就在他們專注於創作的喜悅時，遠處幽幽傳來熟悉的鳥叫聲。特利放下刷子，目光期望的搜尋午後寂寞的天空。那鳴叫聲一如從前帶著悲傷的尾音。他們看著牠從自然保護區那棵大楓樹的方向飛近，然後拍著翅膀低低的徘徊在空中，一聲聲唱著悲哀的歌。

他們的鳥朋友，白眉毛，回來了。是牠沒有錯，那眼睛上兩道長長的白眉毛延伸到後頸，還有那尾巴稀疏的長羽毛。

特利是個敏感的孩子，這樣悲傷的重逢令他泫然卻泣。發生了什麼事呢？特利希望他能說鳥語，問牠，了解牠的世界，幫助牠。但白眉毛只是一聲聲的叫，一會兒又朝著大楓樹的方向飛去。

周六是特利的隔隣、也是他同班好友歐米的10歲生日。好多同學都會來參加生日聚餐。早餐後特利跑到歐米家去幫忙布置。歐米和特利不約而同都穿著大紅毛衣。他們指著對方，高興的說：「大吉大利」，這是特利和歐米唯一能說的中國話。歐米家雖然不是中國人，但兩家同時酷愛這有意思的中國文化。所以凡是喜慶節日，他們總是穿戴些紅的討吉利。

特利和歐米一趟趟把歐米家的戶外玩具從車庫搬到後院。聚餐還沒開始兩個孩子已經又跑又叫玩得不亦樂乎。突然他們聽到亞頓在圍牆的另一方大叫：「特利，白眉毛又回來了。」

特利和歐米穿過兩家圍牆間的一個小開口回到特利家後院。果然白眉毛停在風鈴旁的矮樹梢。看到特利，牠飛了過來，張開嘴悲傷的長叫數聲。嘴裡銜的東西緩緩地飄落下來。特利跑過去檢起來—驚見是一根帶血的藍色長羽毛！三個孩子湊著臉看那羽毛，又看白眉毛，聽牠一聲聲傷心的求救著。孩子們雖然不懂鳥語，但他們知道白眉毛一聲聲說的是：「幫助我，幫助我。」

歐米終於打破沉默，把興奮的情緒重帶回來。11點不到，客人已一家家抵達，屋裡屋外笑語喧嘩。十幾個同班同學在課外相聚總是特別瘋狂。三個小時後，特利和亞頓還不願回家，留在歐米家玩他的新玩具。

那晚特利躺在床上，當喧嘩的一天沉靜下來，他想的不再是狂歡，不再是朋友或新奇的玩具，而是白眉毛和那帶血的羽毛。

周日，特利不到7點就跳下床，他跑到後院的小土山，順著白眉毛飛來的方向凝視著鐵欄外的自然景觀。許多樹木枝枒巳禿，雜草也枯黃，露出可以行走的小徑來。

他搬來媽媽的小階梯，把它丟到鐵欄的另一邊，然後跑回家和家人吃過早餐後就去找歐米。特利和歐米曾經幾次翻過鐵欄到自然保護區去撿他們丟掉的球。但深入？這是第一次。

爬過鐵欄後，他們一步步小心的朝那方向走。回家的指標是特利家側院六棵高聳入天的絲柏。這個小小的自然保護區被許多房子圍繞著。偶而會有管理員進去，可是絕大部分時間是沒有人跡的。

兩個孩子手上抓著球棒，不安的往前走。偶爾一陣風吹過都會讓他們驚覺地四面張望。約10分鐘後，他們開始覺得這真是一個神秘的挑戰，到底他們在找什麼呢？除了一根帶血的羽毛，他們沒有任何其他的指引。

by Brantley and Alton Chou

又迷惘的走了10分鐘後，到了一個角落，鐵欄在這裡做了一個半圓形的迴轉。他們決定該是回程的時候了，但當他們轉身要往回頭路走時，兩個孩子同時害怕地驚呼起來。高高的張在他們眼前是一張大網，網上掛著十多具鳥屍—有的已腐爛不成形，有的倒懸掛著，有的密密的被細網纏繞著。特利和歐米不能相信這殘酷的景象。但當他們的目光停留在一隻藍灰色血跡斑斑的鳥屍上時，他們了解了為什麼白眉毛飛來求救。那隻鳥顯然是最新的受害者，和白眉毛同種鳥，但體積小了些。特利不禁流下眼淚，摀著臉激動的哭起來。 歐米的大眼睛也充滿了淚水，順著臉龐滾下來。

特利把這深深的悲哀藏在心裡，每晚帶著它進夢鄉。他知道白眉毛再也不會回來了，因為他辜負了他的鳥朋友。在牠為生死求救時，他竟然沒有伸出援手。

但特利不是一個消極的孩子，他往往在路的盡頭找到新方向。他也很幸運能有歐米這個朋友，永遠支持他的決定。他辜負了白眉毛，可是他希望有一天牠能感受到他真摯的友誼，他也要把他的關懷送給天下所有羽翼朋友們。

聖誕節的前一天，特利和歐米一早就約好在小土山會面。他們背著背包，包裡有剪刀，手套和垃圾袋，還斜斜地插了棒球棒。一前一後他們抬著階梯朝目的地走。上回發現鳥網只是三天前，但網上又有新的受害者，一隻金翅雀懸吊著，鮮亮的黃配著黑色的翅膀。原該在陽光下快樂的飛翔，此刻卻喪命在這張可恨的大網上。雀鳥是特利鍾愛的鳥，因為牠們好活潑，特利喜歡把餅乾屑灑滿地，看他們成群啄食。

兩個孩子需要提起勇氣，彼此鼓勵才能面對著可憐的鳥屍完成剪網的工作。他們將剪下來的網放入塑膠袋裡，因為怕留在那兒又危害了其他動物。

聖誕節早上孩子們照例興高采烈開禮物。今年特利收到他想要的懸浮板，亞頓有一輛全新的腳踏車。媽媽破例烤了一盤餅乾給孩子們當早餐。兩個孩子穿著睡衣裹著毯子坐在院子裡吃餅乾。朝陽正從樹梢探出頭來，風鈴旁的矮枝枒上停著一隻藍灰色的鳥。亞頓開心的叫：「白眉毛！」特利也已注意到，溫情在他心裡蕩漾著，白眉毛原諒他了。

白眉毛在枝頭停了半刻，然後振起翅膀，長叫一聲，高飛而去。

特利光著腳跑到草坪中間，望著又高又遠的天空大喊：「聖誕快樂！聖誕快樂！」亞頓也興奮的唱歌似的叫：「白眉毛，我們愛你，請再回來。」