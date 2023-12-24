娛樂／飛鴨向前衝 聖誕節啟程

「飛鴨向前衝」劇照。（取材自IMDb）

環球影業旗下照明娛樂動畫工作室（Illumination）出品的最新3D動畫作品「飛鴨向前衝」（Migration）在聖誕檔期上映，故事環繞綠頭鴨一家五口的冒險旅程。全片不僅角色豐滿有趣、故事節奏明快，色彩絢麗的畫面以及以第一視角捕捉的動態場景，都反映出這部作品極高的完成度，笑點也沒有為了照顧幼齡觀眾而罔顧成年觀眾的智商，絕對是一部老少咸宜的合家歡電影。

「飛鴨向前衝」中，鴨爸麥克小心謹慎，一心想守著家人在小池塘邊安穩地度過一輩子。然而，眼看同類紛紛遷徙到南方過冬，鴨媽潘與鴨哥哥達達以及還沒脫毛的鴨妹妹關關，很希望能看看外面的世界有多精采。後來，麥克在叔叔的刺激下決定走出舒適區，帶著家人飛往牙買加，見識閃著光芒的大海。

一路上，綠頭鴨一家遇到打破他們刻板印象的蒼鷺老夫妻、化解跟中央公園鴿子老大的矛盾、解救被壞廚師禁錮多年的加勒比金剛鸚鵡、釋放差點變成盤中餐的鵝群。最終，一家人化險為夷，平安抵達目的地。整體而言，它還是延續了近期環球旗下兩家動畫工作室作品的特色——不講深奧的大道理，主打的就是「一個好玩」。

「飛鴨向前衝」電影海報。（取材自IMDb）

與先前「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie，又譯「超級馬力歐兄弟大電影」）映前聲勢浩大的宣傳陣仗不同，這部新作的曝光度相當有限，自從在義大利視覺電影節（VIEW Conference）首映後，美國媒體鮮有報導。或許是因為環球今年已經在「超級瑪利歐兄弟電影版」上賺得盆滿缽滿，才對於年末這部沒有IP加持的原創作品，沒有投入太多資源宣傳。

「飛鴨向前衝」的英文原版由巴基斯坦裔喜劇演員庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）、伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）、奧卡菲娜（Awkwafina）、丹尼德維托（Danny DeVito）等好萊塢著名演員獻聲。製作團隊主要由法國動畫人組成，擔任導演的是曾參與「熊熊遇見小小鼠」（Ernest & Celestine，又譯「艾特熊與賽娜鼠」）、「誰是大壞狐」（The Big Bad Fox and Other Tales，又譯「大壞狐狸的故事」）等高分作品的班傑明雷內（Benjamin Renner）。

「飛鴨向前衝」導演班傑明雷內（左）曾憑「熊熊遇見小小鼠」入圍2014年的奧斯卡最佳動畫電影。（取材自IMDb）

或許因為雷內是卡通繪本作者出身，「飛鴨向前衝」雖然是3D動畫，但畫面沒有CG的塑膠感，而是帶有手繪的溫度，角色的表情和動作的設計則是既有擬人化的生動感，又兼顧現實中鳥類本身的特性。

迪士尼 百年新作 「星願」未交好成績

另一方面，迪士尼出品的百年誕辰獻禮動畫片「星願」（Wish）則遭遇票房不佳的挫折，該片由《冰雪奇緣》（Frozen）和《瘋狂動物城》（Zootopia）的主創團隊操刀、加上高達2億美元的預算，原本業界普遍預期「星願」絕對可以在感恩節檔期拔得頭籌，結果首映只獲得1950萬美元的周末票房，截至12月中旬，全球票房約1億美元，低於業界預測。

「星願」電影海報。（取材自IMDb）

近年來，迪士尼有著在感恩節檔期發行動畫電影的傳統，藉著這一美國人民闔家團聚的節日契機，往往也都能拿下優異的首映成績。例如，2016年「海洋奇緣」（Moana）的8200萬美元、2017年「可可夜總會」（Coco，又譯「尋夢環遊記」）的7100萬美元、2018年「無敵破壞王2：網路大暴走」（Ralph Breaks the Internet）的8460萬美元、2019年「冰雪奇緣2」（Frozen II）的1.237億美元。

不過，2020年的疫情 ，成了一道打破傳統的分水嶺。該年感恩節迪士尼沒有安排新片上映。而2021年的「魔法滿屋」（Encanto）只取得4030萬美元的開畫票房。到了去年感恩節，「奇異冒險」（Strange World，又譯「奇異世界」）的首映票房更是低到只有1810萬美元，最終北美票房僅拿下3800萬美元，全球票房只7360萬美元，占其製作成本的一半都不到，創下歷年迪士尼動畫電影中票房最慘之一。

「星願」裡挑大樑的女主角Asha，性格樂觀、堅定、勇敢等諸多美好特質，但這樣的女性角色，在迪士尼的「公主」群像裡，並無特別出眾，缺乏讓觀眾過目不忘的鮮明個性。今年的「星願」，原本承載著迪士尼乃至諸多影迷的厚望，但最終交出來的成績，只能說是讓人再次感到失望了。而且，「星願」的糟糕票房，也直接導致總體2023年感恩節檔期北美總票房的不甚理想。

雖然1.15億美元的總數，比較去年的9400萬美元，還是實現了正成長。但要知道的是，疫情之前的感恩節周末，北美總票房向來都能排進全年周末總票房排行榜的前十名，而今年的1.15億美元，恐怕連前20名都進不去。

英法情節又起 「拿破崙」被轟不符史實

與「星願」同期上檔的還有雷利史考特（Ridley Scott）導演的大製作「拿破崙」（Napoleon），由英國導演拍攝的英語對白法皇傳記片，能否獲得法國觀眾認可，自然成為一大熱門話題。法國媒體幾乎一面倒批評該片拍得不知所謂、與史實嚴重背離。

「拿破崙」法語版電影海報。（取材自IMDb）

法國左翼傳統大報「解放報」影評重砲抨擊該片醜陋且空洞，「世界報」影評則認為該片硬要說有什麼優點的話，也就只剩下「簡單明了」，將拿破崙一生簡化成愛情和戰功這僅有的兩個故事線。至於持右翼立場的「費加洛報」（Le Figaro），雖然藉此機會推出拿破崙紀念專刊，但所附影評文章同樣斥責本片「罔顧歷史」。

「這部電影拍得太草率了，不難想像，這是英國人雷利史考特特在報復我們。」專走諷刺路線的法國「鴨鳴報」（Le Canard enchaîné）寫道：「他以為這是電影的奧斯特里茨大捷（Battle of Austerlitz）嗎？錯了，我看這更像是一次滑鐵盧大敗。」寫過拿破崙傳記「帝國之路」等作品的法國資深歷史學者格尼費（Patrice Gueniffey）則為「觀點」（Le Point）雜誌撰文，批評該片拍得「十分反法，非常親英」，但又調侃說，這樣反而顯得它不夠「英國味」，「因為英國人向來有著崇拜自己仇敵的傳統」。

不過，在「紐約時報」駐巴黎記者凱瑟琳波特（Catherine Porter）看來，法國人對於這部新片的批評，很能反映法國社會當下的某種整體氛圍，即美國文化的強勢入侵讓法國人越來越珍惜拿破崙留下的歷史遺產，尤其是受到美國政治正確風氣的影響，近年來法國國內也掀起重新評價拿破崙的運動，開始批判他的種族歧視 、女性歧視。而在立場偏右的法國朝野人士看來，這種不顧時代、套用現代人價值觀的做法毫無道理，而由蘋果影業投拍的這部好萊塢新片，自然也成了他們的攻擊目標。

對於批評意見，導演雷利史考特完全不屑一顧，在接受英國廣播公司（BBC）採訪時更是豪氣地表示，法國人是出了名的愛批評，自己都看不上自己，對他拍的拿破崙電影惡言相向，也是再自然不過了。最後，他還祭出了足以秒殺任何「不符合歷史」批評說法的殺手鐧：「你當時在場嗎？哦，你不在場啊。那你是怎麼知道的？」

（取材自澎湃新聞）