娛樂／「愛是您・愛是我」導演 後悔拿胖當笑點

「愛是您・愛是我」首相愛上的女傭娜塔莉（右）在劇中設定是個胖女孩。（取材自IMDb）

今年66歲的李察寇蒂斯（Richard Curtis）是英國影壇著名的編劇和導演，過去30年間，他創造的「BJ單身日記」（Bridget Jones’s Diary）和「愛是您・愛是我」（Love Actually，又譯「真愛至上」）、「新娘百分百」（Notting Hill，又譯「諾丁山」）、「真愛每一天」（About Time）至今仍是浪漫喜劇電影代表。

他早前出席英國著名的切爾登漢姆文學節（Cheltenham Literature Festival）活動時，公開表示：時過境遷，如今再回看自己的那些電影，其中某些笑話段子，尤其是以女性體重作為笑點的對白和情節，讓他覺得非常不好意思，甚至可以說是追悔莫及。

2003年聖誕節 檔期上映的「愛是您・愛是我」，由數十段關於愛情的小故事交織而成，長期以來一直深受世界各地觀眾的喜愛，可謂現今最知名的聖誕電影之一。片中，休葛蘭（Hugh Grant）飾演的英國首相大衛與女傭娜塔莉之間地位懸殊的相愛故事，尤其給人留下深刻印象。不過，瑪汀麥古基安（Martine McCutcheon）飾演的娜塔莉，明明身材怎麼看都談不上肥胖，結果卻被導演設定成了「胖女孩」。

英國名導李察寇蒂斯。（取材自IMDb）

片中不斷出現各種拿娜塔莉的身材來開玩笑的台詞：她的父親說她「豐滿」（plumpy）；女同事叫她「小胖」（chubby），說她有著「巨大的屁股和粗壯的大腿」；甚至娜塔莉本人也在片中解釋說自己之所以被人甩掉，是因為「沒有男人想要大腿像樹幹一樣粗的女朋友」；而休葛蘭特飾演的情郎，也在娜塔莉撲進他的懷抱後半真半開玩笑地說了一句：「天哪，你可真重啊。」

對此，導演寇蒂斯如今表示，自己深感遺憾。「直到五年前，當我的女兒告訴我，『你再也不能用胖這個詞了』的時候，我仍感到非常震驚。但現在想來，她其實說得沒錯。」

他說：「我意識到自己某些想法太落伍了，我寫過的那些段子，現在回看起來，明顯也不再好笑。當然，我也不覺得我當時是出於某種惡意，只是還沒有這種意識，沒那麼明智。」

值得一提的是，他的女兒史嘉莉（Scarlett Curtis）正是老寇蒂斯在今年切爾登漢姆文學節上對談節目的主持人，1995年出生的她，曾在「愛是您・愛是我」中飾演過一個小角色，20歲之後，她成了英國知名的女權活動者，與老父親之間的各種意識形態的衝突，顯然在所難免。

反省缺乏族裔多樣性

除了「愛是您・愛是我」裡的肥胖歧視 外，導演寇蒂斯還在文學節活動上，針對「新娘百分百」、「BJ單身日記」等影片中缺少種族多樣性、幾乎全體主演都是白人的情況，表達了遺憾和後悔之情。「我想那是因為我本身就來自一所非常不多元的學校，我自己的大學朋友裡也清一色都是白人吧，」寇蒂斯表示，「拍攝『新娘百分百』時，我可能也想過要再多一點，但我根本不熟悉這些人物，不知道該怎麼寫他們。現在想來，我覺得我在這方面確實有點愚蠢。而我們的製片人、選角導演也都和我一樣，在這個問題上欠考慮了。」

「新娘百分百」劇照。（取材自IMDb） 李察寇蒂斯對於「BJ單身日記」等電影中缺乏種族多樣性表達遺憾。（取材自IMDb）

今年恰逢「愛是您・愛是我」上映20週年，該片於2003年11月6日首映，由休葛蘭、柯林佛斯（Colin Firth）、艾瑪湯普森（Emma Thompson）、綺拉奈特莉（Keira Knightley）、連恩尼遜（Liam Neeson）等人領銜主演。雖然導演近日表示後悔某些片段，但多數觀眾仍認為瑕不掩瑜，影片洋溢的可愛氛圍、藉由一個個小故事傳達出的溫暖人心的力量，才是這部作品的本質所在。

（取材自澎湃新聞）