料理功夫／蘑菇炒雞丁

蘑菇炒雞丁

東北人喜歡吃小雞燉蘑菇，我們家喜歡吃蘑菇炒雞丁，雞丁用的雞肉一定是滑嫩的雞腿肉，不是容易發柴的雞胸肉。再搭配紅色的番茄，黃色的煎蛋，綠色的蔥段，調一匙菲律賓辣醬，色香味俱佳，令人食欲大增，也可作為節日菜餚佐餐。

材料：

帶骨連背雞大腿2支、蘑菇8粒、番茄1顆、青蔥3支、蛋2顆、菲律賓辣椒醬1大勺、植物油適量、精鹽1小勺、生抽1大勺、澱粉1大勺。

蘑菇炒雞丁食材

作法：

1.將雞腿去骨切丁，雞腿肉撒上精鹽和澱粉，充分抓勻。

2.蘑菇對半切開，番茄切成八瓣，青蔥切段。

3.起油鍋，煎雞蛋 ，再切碎。

4.油鍋倒入適量植物油加熱，放入蔥白略為煸炒，倒入雞丁，大火翻炒，待雞肉八分熟，倒入1大匙生抽和辣醬。

5.快速翻炒，再依序加入番茄、蘑菇和綠色蔥段煸炒，最後倒入煎蛋，趁熱拌勻，即可起鍋裝盤。

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