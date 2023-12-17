料理功夫／豆乾料理3道

紅椒炒豆乾

豆乾，對於想要補充蛋白質的人來說，是非常經濟實惠的食材，它的含水量比豆腐少，蛋白質和鈣的含量都很高。買回來後可以置於冷凍櫃，烹調前取出解凍，解凍之後的豆乾，其質地更容易吸附湯汁，吃起來更加可口美味。

紅椒炒豆乾

材料：紅椒、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、醬油。

紅椒炒豆乾食材

作法：

1.紅椒洗淨，對半切去籽，切小塊；豆乾洗淨切丁，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入紅椒和水拌炒。

3.兩分鐘後，加入豆乾，以麻油、黑胡椒、醬油調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起。

香菜炒豆乾

香菜炒豆乾

材料：香菜、豆乾、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.香菜洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小丁塊，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，置於爐火上，油鍋熱，倒入豆乾拌炒。

3.倒入香菜、水，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，快炒一分鐘，起鍋前滴少許麻油，再翻炒一下，即可盛盤上桌。

雙色豆乾

雙色豆乾

材料：白蘿蔔、紅蘿蔔、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽。

雙色豆乾食材

作法：

1.白蘿蔔、紅蘿蔔洗淨，去皮切絲；豆乾洗淨切絲，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入白蘿蔔、紅蘿蔔和水拌炒。

3.白蘿蔔八分熟，加入豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起。

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