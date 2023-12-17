我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

料理功夫／豆乾料理3道

smarthousewife
紅椒炒豆乾
紅椒炒豆乾

豆乾，對於想要補充蛋白質的人來說，是非常經濟實惠的食材，它的含水量比豆腐少，蛋白質和鈣的含量都很高。買回來後可以置於冷凍櫃，烹調前取出解凍，解凍之後的豆乾，其質地更容易吸附湯汁，吃起來更加可口美味。

紅椒炒豆乾

材料：紅椒、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、醬油。

紅椒炒豆乾食材
紅椒炒豆乾食材

作法：

1.紅椒洗淨，對半切去籽，切小塊；豆乾洗淨切丁，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入紅椒和水拌炒。

3.兩分鐘後，加入豆乾，以麻油、黑胡椒、醬油調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起。

香菜炒豆乾
香菜炒豆乾

香菜炒豆乾

材料：香菜、豆乾、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.香菜洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小丁塊，備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，置於爐火上，油鍋熱，倒入豆乾拌炒。

3.倒入香菜、水，以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，快炒一分鐘，起鍋前滴少許麻油，再翻炒一下，即可盛盤上桌。

雙色豆乾
雙色豆乾

雙色豆乾

材料：白蘿蔔、紅蘿蔔、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽。

雙色豆乾食材
雙色豆乾食材

作法：

1.白蘿蔔、紅蘿蔔洗淨，去皮切絲；豆乾洗淨切絲，備用。

2.炒鍋置於爐火上，放入白蘿蔔、紅蘿蔔和水拌炒。

3.白蘿蔔八分熟，加入豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽調味，拌炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛起。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

地產投資／誤用貸款附加條件 買家血淚史

下一則

料理功夫／蘑菇炒雞丁

延伸閱讀

料理功夫／酒香炒鮮蝦

料理功夫／酒香炒鮮蝦
料理功夫／土壤裡的寶物 根莖菜餚2道

料理功夫／土壤裡的寶物 根莖菜餚2道
料理功夫／酸甜滋味 奇異果3吃

料理功夫／酸甜滋味 奇異果3吃
料理功夫／純素紅蘿蔔炒蛋

料理功夫／純素紅蘿蔔炒蛋

熱門新聞

「驚奇隊長2」主打「女力」的行銷策略並未奏效。（取材自IMDb）

娛樂／「驚奇隊長2」空前慘敗 漫威內外皆困

2023-12-10 16:50
智利的百內國家公園景色，吸引全世界山友。（作者刁冠群／攝影）

封面故事／走你想走的路…走上狂野的巴塔哥尼亞

2023-12-10 01:30
年關將近，車商面臨跨年折舊增加的壓力，急著清空停車場，買車民眾因此享有更大的議價空間。(美聯社)

理財百科／二手車年底出清 如何撿便宜

2023-12-10 01:16
希臘文化部推出一款採用數位合成技術的應用程式(App)，遊客參觀古蹟時，只要下載在手機或平板，即可同步觀賞遺址數千年前的原貌。（美聯社）

新聞眼／古希臘遺址 App一窺數千年前原貌

2023-12-10 16:00
卡特夫人（左圖起）、孟格、季辛吉在11月底相繼過世。（路透）

人物／曾與中國有不解之緣 美國3重磅人物相繼辭世

2023-12-10 01:20
隸屬於Gannett集團的地方性報紙The Gleaner，連一名編採人員也沒有。(美聯社)

美國現象／地方報寒冬 幽靈編採室盛行

2023-12-10 13:34

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬