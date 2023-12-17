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美國現象／橡果「大年」落滿地 樂了芝城松鼠

記者黃曉文
芝加哥地區今秋橡果數量異常豐富；不尋常的多產，是因為今年是橡樹數年出現一次的「大年」(Mast year)。圖為一隻松鼠嘴裡叼著橡實奔跑。(美聯社)
芝加哥地區今秋橡果數量異常豐富；不尋常的多產，是因為今年是橡樹數年出現一次的「大年」(Mast year)。圖為一隻松鼠嘴裡叼著橡實奔跑。(美聯社)

今年「橡果」(acorn)彷彿遍地都是；對此植物學家表示，今秋的橡果數量異常豐富，而這樣不尋常的多產，是因為今年是橡樹數年出現一次的「大年」(Mast year)。

「大年結實」(Mast seeding)是一種自然現象，某些多年生果樹，產量會周期性地產生巨大差異。這種每隔幾年發生一次的盛產年，也稱「大年」。

造成生態巨大影響

伊利諾州摩頓植物園(Morton Arboretum)的科學教育負責人特納斯科夫(Jessica Turner-Skoff)解釋，有「大年結實」現象的樹，在同一種類之間會互相協調，同時產出大量種子，並且一起掉落，這通常發生在特定位置，對生態造成巨大影響。

今年秋冬芝城地區即經歷橡果的「大年」，但是具體原因不清楚。 特納斯科夫說明，其中一個可能解釋是「掠食者鎮定劑」(predator sedation)，藉由產生過多的果實，讓動物吃不完，留下來的種子就有機會長成樹。

更多的食物，同時也代表有更多的動物繁殖。明年春天，預期將會看到更多的小松鼠。

德堡大學(DePaul University)生物科學教授Jalene LaMontagne表示，食物過剩可以增加物種的生存機會，特別是對於松鼠等動物來說，它們在冬天儲存食物，以確保生存與繁殖。 「盛產年造成動物數量增加，接下來，這些動物的掠食者數量也會增加，」特納斯科夫說，「這對生物鏈造成巨大影響」。

環境或氣候的影響，也是造成「大年」的可能原因。樹木需要大量能量才能生產橡子，特納斯科夫說明，環境氣候可能對樹木發出信號，表明這將是繁殖的好年頭，因為它們擁有繁殖所需的營養。

LaMontagne解釋，大多數年份，風媒傳粉的樹木不會產生很多種子。如果春天天氣溫暖，那麼橡樹將長出比葉子更多的花，並且每朵花都有機會授粉並成為橡果。

全世界有55種橡樹原產於美國，20種在伊州。其他也有「大年」現象的樹種包括：核桃樹、山核桃樹等。

今年「橡果」遍地都是，因為今年是橡樹數年出現一次的「大年」(Mast year)...
今年「橡果」遍地都是，因為今年是橡樹數年出現一次的「大年」(Mast year)。(美聯社)

核桃 植物園 芝城

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