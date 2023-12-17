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移民專頁／遞交出生公證 應有英文翻譯

鄭毅律師主答
在中國開出來的出生證明只是證明你的出生日期，出生地點，以及父母的名字，本身並沒有過期日期的問題，美國移民局有自己的驗證方式 。（美聯社）
在中國開出來的出生證明只是證明你的出生日期，出生地點，以及父母的名字，本身並沒有過期日期的問題，美國移民局有自己的驗證方式 。（美聯社）

鄭毅律師主答

讀者問：

請問幾個有關出生證明有效期限和格式問題。

 1.出生證明會過期嗎？照道理出生日期永遠不會改變的。目前，手上有兩個版本，一個是兩頁紙的，這個很久以前開出來的；還有一個是四頁紙的，相對較新，但也有兩、三年了，都是在正規國內公證處開的。請問，提交出生證明一定要最近開出來的嗎？ 

2.有人說USCIS只收四頁紙的，但是我這個四頁紙第一頁的中文證明居然有個二維碼(QRCode)，說可以網上驗證，但是這個所謂的驗證網站就沒打開過，這個要不要緊？第二頁英文翻譯上沒有二維碼？有人交兩頁紙最近成功的批下來卡的嗎？ 

3.遞交I-485時是交正本還是影本？我四頁紙的公證好像有防偽技術，影印後影本上顯示很多水印鋼印也不清楚。這種情況是不是交原版？交完正本移民局會退回嗎？

答：

1.出生公證只是證明你的出生日期、出生地點、以及父母的名字，本身並沒有過期日期。移民局並沒有出生公證一定要是最近開出來的要求。雖然如此，兩頁的公證書，是很多年以前有些地方的公證處發的，因為兩頁的公證書沒有翻譯證書，不滿足移民局的要求，有很大可能會被移民局要求補件，被要求遞交新的含有翻譯證書的公證書。

2.公證書上沒有二維碼是沒有關係的，事實上，移民局也不會去掃二維碼，而是有自己的驗證方式。

3.遞交I-485的時候，所有的支援材料只需要遞交影本。如果遞交了原件，移民局不會退回。如果移民局需要原件的話，會發出補件通知，通知補原件，但這種情況很少。

移民局

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