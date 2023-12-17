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移民專頁／衍生受益人 不能單獨辦移民來美

鄭毅律師主答
主要申請人移民簽證被批准並移民後，衍生受益人才可以同時或隨後移民。如果主要受益人不移民，衍生受益人不可以單獨移民。（美聯社）
主要申請人移民簽證被批准並移民後，衍生受益人才可以同時或隨後移民。如果主要受益人不移民，衍生受益人不可以單獨移民。（美聯社）

鄭毅律師主答

讀者問：

我是美國公民。大約十年前，我給姊姊申請了移民，也獲得批准，等待排期。去年，姊姊患上小中風，整日臥床，她不想來美國了，但是，她的兒子今年不到30歲，想來美國。請問，若是排期到了，她能夠來美國嗎？她的兒子怎樣來美國呢？

答：

1.你申請你姊姊，你姊姊是主要受益人，遞交I-130申請時，她未滿21歲的未婚兒子是衍生受益人（derivativebeneficiary）。依照法律，只有主要申請人移民簽證被批准並移民後，衍生受益人才可以同時或隨後移民。如果主要受益人不移民，衍生受益人不可以單獨移民。

2.將來排期到了，你姊姊有權利決定是否要來美國。如果她因健康原因或其他原因決定不來美國，她可以選擇放棄這個機會，當然這意味著他的兒子也不可以移民。

3.你的外甥已經超過21歲，如果排期到時，你姊姊決定移民，你外甥是否可以成功移民，取決於他到時是否受兒童身分保護法(ChildStatusProtectionAct)的保護。這個需要更多的資訊才可以計算出來，如你外甥的出生日期、I-130的遞交日期和批准日期等。因此，這裡無法回答。

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