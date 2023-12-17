封面故事／探泰勒絲現象 教授解謎：找彩蛋的狂熱粉絲

泰勒絲2013年的「紅」(Red)巡迴演唱。2012年的專輯「紅」(Red)是她音樂風格最多元化的作品。（美聯社）

堪薩斯大學的社會學教授唐納文(Brian Donovan)針對流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)的粉絲進行一項研究，以深入了解粉絲狂熱是如何產生的，以及粉絲們從中獲得了什麼。而他自己本身其實就是泰勒絲的忠實粉絲，2024年秋天，他還將在堪薩斯大學開設「泰勒絲社會學」課程。

為了解泰勒絲粉絲文化的社交行為，以及粉絲如何產生快樂和集體認同感，唐納文製作一個TikTok 視頻來招募粉絲參與研究，沒有任何金錢報酬，短短幾天內就收到超過2000個回應。

粉絲群龐大 且具多樣性

唐納文表示，當人們因共同的經歷而聚在一起時，為產生興奮和能量，也就是社會學中的「集體狂熱」。希望了解泰勒絲的粉絲是如何在社群中獲得價值和重要地位。

唐納文在2014年購買了泰勒絲的「1989」專輯，其中包括了超級熱門歌曲「通通甩掉」(Shake It Off)以來。他認為那是一張完美的流行專輯。他表示，一直以來他都喜歡泰勒絲，但直到最近才正式認定自己是她的粉絲。

堪薩斯大學的社會學教授唐納文在2014年購買了泰勒絲的「1989」專輯，圖為泰勒絲2023年重錄的「1989-泰勒絲版」專輯封面。（美聯社）

他了解到泰勒絲的粉絲與其他粉絲群體有很大的不同，因泰勒絲的粉絲人數龐大且具多樣性。泰勒絲的粉絲中有12到13%是非裔 ，與美國人口的比率相符。儘管粉絲主要是年輕女性，但男性比率仍出乎意料的高。外界通常認為泰勒絲的粉絲都是年輕女孩，但實際上有相當大比率的X世代和嬰兒潮，能夠引起不同背景的人共鳴，這正是泰勒絲獨特的魅力所在。

擁專屬語言 用歌詞交流

喜歡聽泰勒絲音樂的一般人，也許在聽到她的歌曲時會特別開大聲，但泰勒絲忠實粉絲則是會深入研究歌詞的含義，並試圖在不同的歌曲之間建立關係。泰勒絲粉絲更有專屬「粉絲語言」，唐納文說，她有超過200首歌曲，歌迷對這些歌曲不但透徹了解，還可以在各種場合中引用這些歌詞，像是在Twitter或TikTok上，就會經常看到泰勒絲的粉絲用歌詞來彼此對話交流。

由於泰勒絲喜歡在歌詞或是影片中藏些「彩蛋」，鼓勵粉絲們當個偵探去猜測，而粉絲非常樂在其中，就算知道可能猜錯，但依然樂此不疲。例如之前有粉絲推測泰勒絲即將出版某本新書，該本書因歌迷的瘋狂預購成了暢銷書，但最後卻發現，這其實是韓國流行男子團體BTS的書這樣的烏龍事件。

唐納文說，泰勒絲其實是一個天才，她的作品涵蓋多種音樂流派，從鄉村、搖滾、舞蹈、民謠等等。她還擅長用微小但具體的細節，比如一條紅圍巾、她與前男友喬歐文(Joe Alwyn)相識的公園等，來喚起歌迷的情感，粉絲們因此覺得歌詞觸動內心，就像自己寫的日記。

儘管唐納文不是泰勒絲的目標受眾，但泰勒絲就是有辦法把他帶回到20多歲的時候。他還列出了一些建議，喜歡嚴肅一些的音樂，聽2020年發行的第八張專輯「民謠」(Folklore)。喜歡流行音樂，可聽「1989」或「舉世盛名」(Reputation)。喜歡鄉村搖滾的音樂，泰勒絲前四張專輯中的任何一張都合適。而泰勒絲音樂風格最多元化的作品，是2012年的專輯「紅」(Red)。

抖音上互動 粉絲關係密

泰勒絲歌迷會分享專輯排名和歌曲排名，以及上傳跟著唱的影片和舞蹈影片，而這些在TikTok上的互動讓粉絲之間的關係更加親密，因為幾乎每天都會看到大家在社群上。

唐納文和妻子觀看了泰勒絲7月9日在酋長隊主場箭頭體育場(Arrowhead Stadium)的第二場演出，當天他的妻子還身穿一件上面印有泰勒絲貓的訂製連身裙，唐納文則穿著他最喜歡的「愛人」(Lover)專輯粉藍色系套裝。他說，當參與在這些喜歡的事情中，他的大腦一邊當著粉絲，一邊進行著社會學研究，但似乎傾向於粉絲的身分居多。