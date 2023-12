封面故事／探泰勒絲現象 澳洲講座：我更為你神魂顛倒

泰勒絲2023年11月在阿根廷布宜諾斯艾利斯巡迴演唱,參加的粉絲們手戴友誼手環。(路透)

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)人氣爆棚,每場演唱會幾乎都座無虛席。澳洲 墨爾本大學9月宣布,將於2024年春季舉辦國際學術研討會「Swiftposium 2024」,討論泰勒絲對全球文化、經濟、音樂產業、性別和文學的影響。

墨爾本大學訂2024年2月11日至13日主辦「Swiftposium 2024」學術研討會,而泰勒絲的「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)則將於2024年2月16日至18日在墨爾本板球場登場。

「Swiftposium 2024」由澳洲與紐西蘭共7所大學的學者所聯合舉行,透過「學術會議的模式,讓學者就泰勒絲熱潮,及泰勒絲和她的歌曲對當代性別、泰勒絲鐵粉(Swiftie)現象、流行文化、文學、經濟及音樂產業等一系列問題的深遠影響,進行討論與批判性對話」。

主辦單位官網的論文邀稿說明欄羅列許多主題及方向,並以泰勒絲演唱的曲目歌詞陳述研究主題,包括《你知道我傾慕你,我更為你神魂顛倒》(You know I adore you, I'm crazier for you)、《整個城市都在吶喊你的名字》(This city screams your name)等。

這場研討會將探討泰勒絲鐵粉現象、泰勒絲巡迴演唱會及其文化重要性,以及相關娛樂活動對地方經濟的影響。此外,另有泰勒絲與性別、性取向、女性主義、LGBTQ+(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等)群體權益、智慧財產權,甚至是文學的關係。

現年33歲的泰勒絲已成為音樂史上收入最高、獲獎最多的藝術家之一。她的歌曲及她帶動的流行引發各項跨領域的討論,從串流平台版稅、音樂版權,到厭女症(misogyny)和取消文化(cancel culture,又稱抵制文化)等。

泰勒絲演唱會帶動的經濟效益不容小覷,且專家已經為泰勒絲活動造就的經濟效應創造了「泰勒絲經濟學」(Taylornomics)來深入研究。

總部位於澳洲的國際投資 管理公司「安保資本投資」(AMP Capital)首席經濟學者奧利佛(Shane Oliver)指出,以泰勒絲在澳洲的演唱會效益來看,可能堪比一次奧林匹克運動會。《澳洲新聞網》報導,自從泰勒絲公布巡迴澳洲站後,雪梨與墨爾本的希爾頓飯店(Hilton)訂房分別成長1129%和9400%。

「Swiftposium 2024」策展人、墨爾本大學媒體與通訊講師珍妮佛‧貝克特(Jennifer Beckett)表示,「泰勒絲是『創造現象』的一號人物,泰勒絲在全球造成具體影響與改變」,例如女性在產業、娛樂法甚至GDP中扮演的角色。

貝克特說:「各國領袖無不邀請泰勒絲來巡演,因為巡演帶動的經濟效益非常可觀。」

墨爾本大學將在未來幾個月內確定講者安排,並規畫一場售票粉絲活動,更希望能夠邀請泰勒絲本人撥冗參與。貝克特說:「如果泰勒絲想來,我們很樂意邀請你。」

《英國廣播公司》報導,泰勒絲的詞曲課程聚焦泰勒絲的專輯音樂《紅色》(Red,泰勒絲版本)、《美麗傳說》(Folklore)、《恆久傳說》(evermore)以及《情人》(Lover),探討「理解泰勒絲作品,如詩歌形式、風格和歷史」的方法。