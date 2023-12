封面故事／探泰勒絲現象 哈佛開課：泰勒絲和她的世界

哈佛教授說「十餘年前,我注意到在公共場所聽到的歌曲,有一首歌比其他歌曲都好聽,歌詞和音樂都非常引人入勝,堪稱完美,就是泰勒絲的『天生一對』(You Belong With Me)」。圖為You Belong With Me 影片其中一幕。(取自YouTube-Taylor Swift頻道)

據紐約時報 報導,流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)今年舉辦巡迴演場會,形成「泰勒絲現象」,哈佛大學 (Harvard University)英語教授史蒂芬妮·伯特(Stephanie Burt)也宣告2024年春季班,將推出「泰勒絲和她的世界」(Taylor Swift and Her World)新課程,已吸引近300名學生選修。

在時代雜誌宣布泰勒絲為年度風雲人物之前,哈佛大學已決定開課討論「泰勒絲現象」。

52歲的伯特受訪時,坦承自己就是泰勒絲的歌迷:「十餘年前,我注意到在藥房、機場、公車站等公共場所聽到的歌曲,有一首歌比其他歌曲都好聽,我想知道是誰的作品,因為這首歌無論歌詞和音樂都非常引人入勝,堪稱完美,就是泰勒絲的『天生一對』(You Belong With Me)。」

從單曲「天生一對」到整張專輯「無懼的愛」(Fearless),從此伯特一股腦栽進泰勒絲的音樂世界:「我真的將她視為藝術家,想要更了解她的創作過程和演唱生涯等諸多經歷。」

隨著伯特對泰勒絲的研究愈深入,愈激發她希望更多人了解這位流行天后的真實樣貌:「泰勒絲確實是一個擁有諸多優勢的人,能夠獲得父母支持並實現夢想,還有她獨立自主,還是能吸引粉絲追隨她,而不是漸行漸遠。」

被哈佛校刊「哈佛深紅」(The Harvard Crimson)形容為泰勒絲鐵粉的伯特去年即萌生開課念頭:「我認為是給大家上課的時候了。」

雖然伯特安排的課程大綱很像大家熟悉的英語教材,涵蓋英國浪漫主義詩人威廉·華茲渥斯(William Wordsworth)、美國女作家薇拉·凱瑟(Willa Cather)以及18世紀英國詩人山繆·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)等人的作品,但授課重點仍是泰勒絲的創作。

根據「哈佛深紅」報導,新課程「教學大綱要求學生學習『如何思考白人、南方、跨大西洋和酷兒』等跨越族群議題。」

伯特向「哈佛深紅」表示:「泰勒絲的歌詞具有一般流行歌手缺乏的深度,她和美國主義、美國白人主義以及美國中產階級,建立複雜且不斷變化的關係。」因此伯特開出一份必讀清單作為授課重點:「安排每周把泰勒絲歌曲和其他作家的作品進行比較。」

「哈佛深紅」指出:「包括凱瑟小說「雲雀之歌」(The Song of the Lark)對女性藝術家的描繪,以及民權運動作家詹姆斯·韋爾登·詹森(James Weldon Johnson)作品「前有色人種自傳」(The Autobiography of an Ex-Colored Man),這本剖析美國重建時期,南方種族和階級的小說。」

「哈佛深紅」補充道:「學生將透過深入研究泰勒絲作品的歌詞、音樂和影響力來分析她的專輯,並閱讀伯特認為和泰勒絲藝術創作相關的多位作家作品,才能取得學分。」